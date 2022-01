U&D, Gemma Galgani asfalta Leonardo, Maria interviene

Da poco rientrati in studio a causa delle vacanze natalizie, che già si inizia coi fuochi d’artificio nel noto dating show di Maria de Filippi, Uomini e Donne. Dopo la pausa natalizia si assiste al ritorno in grande stile della dama torinese, Gemma Galgani. A questo giro la Galgani entra con fare rabbioso, indispettito nei confronti del suo corteggiatore Leonardo.

Partendo dal presupposto che Leonardo, prima della chiusura natalizia dello show, aveva ampiamente dichiarato che per Gemma non prova alcuna attrazione fisica, il dissenso della donna nei confronti del cavaliere risiede però in ben altro. Pochi giorni prima dell’ultima puntata del 2021, la Galgani viene contattata da una donna, la quale mette in guardia la dama sulle reali intenzioni di Leonardo.

Gemma asfalta Leonardo e l’intervento di Maria

“Io corro e questo ti da fastidio, perché corro troppo. Non mi baci e quando mi baci è pesante perché ti faccio schifo Cosa ci stai a fare? ‘Vabbè in fin dei conti sto li, ma è tutto finto e spettacolo’. ‘Tanto è tutto uno spettacolo’, anche perché non ti piaccio e ti dico la cosa più forte, non ti piace la mia pelle perché ho la mia pelle da vecchia“, queste sono le parole della donna misteriosa che si è messa in contatta con Gemma, mettendola in guardia su Leonardo.

La donna afferma anche che Leonardo sarebbe in realtà interessato a un’altra dama bionda, presente nel parterre, non di certo la Galgani. “Sto al limite estremo, fai attenzione a quello che dici“, replica con astio la Galgani; Leonardo prova a spiegare quanto accaduto: “È una donna che ricatta, lei per ripicca ha chiamato te”.

Purtroppo per l’uomo nessuno crede alle sue parole, nemmeno Maria, che si trova costretta a intervenire: “Aldilà della volontà di questa donna, di estorcere dei soldi oppure no, a prescindere da quello, le cose che hai detto di Gemma corrispondono alla verità? Io ci credo che ti abbia chiesto soldi, ma… Sa quello che è andato in onda… Stefano è venuto la settimana scorsa. Gemma, stiamo dicendo la stessa cosa“. Arrivati al punto cruciale della situazione, Leonardo si ritrova a dover alzarsi e, accompagnato da Tina, lascia lo studio dietro un applauso felice del pubblico. Termina così anche l’avventura dell’uomo.