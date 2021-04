U&D, Gemma Galgani affondata: "Gli uomini si avvicinano perché sei un personaggio"

Gemma Galgani ha avuto un altro confronto con il cavaliere Riccardo che le ha ribadito di nuovo di non essere interessato ad iniziare una frequentazione con lei, specificando ancora una volta di essere interessato solo ad una semplice amicizia e non certo ad una relazione amorosa.

Gemma allora rivela di aver ricevuto dei messaggi molto “affettuosi” dal cavaliere con bacini e cuoricini, cosa che le aveva fatto pensare ad un altro tipo di interesse nei suoi confronti: “Tu sei arrivato in esterna dopo una settimana di tanti messaggi che facevano intendere altro. Mi hai abbracciato in modo caloroso per poi dirmi che è cambiato qualcosa durante il nostro incontro. Cosa è successo che ti ha fatto cambiare idea? Mi sono sentita presa in giro“.

Le parole della dama Isabella su Gemma Galgani

A questo punto però entra in campo la dama Isabella con la quale Riccardo ha iniziato una conoscenza di recente. La sua opinione a riguardo casca come un macigno sulla testa della Galgani, sì perché la dama, senza troppi giri di parole, dichiara che secondo la sua opinione la bionda torinese incuriosisce gli uomini per la sua popolarità, per il fatto di essere un personaggio televisivo e la dama più in vista del dating show.

La sua esterna con Riccardo è stata molto scenografica, mentre quella con Isabella – fa notare lei stessa – è stata molto più semplice e discreta dove c’erano solo due persone con la voglia di raccontarsi. Gemma si difende puntualizzando di non sentirsi un personaggio, ma una dama qualunque come tutte quelle sedute nel parterre. Ma anche Maria De Filippi le fa notare che comunque la sua visibilità negli anni è cresciuta – per merito della stessa Galgani, precisa – e questo particolare potrebbe far incuriosire i cavalieri.

Alla fine Isabella sferza il colpo di grazia finale spiegando a Gemma che Riccardo le ha proposto un’amicizia per poter uscire da quella storia in maniera signorile e più elegante possibile. Insomma, anche quella di oggi non è certo stata una puntata all’acqua di rose per la Galgani che, come sempre, incassa e va avanti.