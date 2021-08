U&D, Gemma Galgani abbandona la trasmissione e approda in un reality show

Da più di 10 anni, Gemma Galgani è la dama indiscussa del trono over di “Uomini e Donne”. La sua presenza ha fatto la storia recente della trasmissione e i siparietti trash con l’opinionista Tina Cipollari hanno dato nuova linfa. Sicuramente le scelte amorose della dama torinese sono parecchio discutibili, ma piaccia o no Gemma è sulla bocca di tutti.

Ogni inizio stagione, la voce ricorrente è relativa a un abbandono imminente della Galgani. Quest’anno sembrerebbe essere quello buono. Con ogni probabilità, Gemma lascerà “Uomini e Donne”. L’indiscrezione che serpeggia, la vedrebbe intenta a lasciare per approdare in un noto reality show di Canale 5: “La Talpa”. Il reality tornerà sul piccolo schermo, la prossima primavera.

Dopo anni e anni di assenza, Mediaset e Piersilvio Berlusconi hanno deciso di concedere spazio a “La Talpa”. Gemma potrebbe essere uno dei nomi che andrà a comporre il cast che già così diventerebbe davvero stellare. Dato che il reality tornerà solo nel 2022, tutto fa presagire che Gemma prenderà parte a “Uomini e Donne”, salvo poi mollare in corsa.

Ormai appare chiaro che la dama non troverà mai l’uomo giusto all’interno del talk show dei sentimenti e l’arrivo di Isabella Ricci l’ha anche in qualche modo spodestata. Gemma sente molto la competizione con la Ricci e il fatto che anche Tina le stia col fiato sul collo, non la rende serena. Tutti questi fattori l’avrebbero spinta a guardarsi attorno e il reality di Canale 5 sarebbe pronto ad accoglierla.

Non è dunque da escludere che la Galgani abbia deciso di mettersi in gioco altrove e abbandonare la sua zona comfort. “Uomini e Donne” è la sua seconda casa e sicuramente non sarà facile lasciare, però è pur vero che a 72 anni Gemma senta l’esigenza di cimentarsi in nuove esperienze. Insomma la situazione è tutta in divenire e non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.