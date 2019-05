U&D, Gemma Galgani a Temptation Island Vip: le parole di Maria De Filippi mettono ko Tina Cipollari

L’ultima puntata del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” è stata ricca di emozioni, grazie alla scelta di Giulia Cavaglia, ma non solo, perché con grande sorpresa di tutti la conduttrice Maria De Filippi ha voluto dare un’anticipazione a dir poco clamorosa circa la partecipazione di una coppia del Trono Over all’altro dating show “Temptation Island Vip”.

Già due coppie del Trono Over – Ursula Bennardo e Sossio Aruta; Ida Platano e Riccardo Gurnieri – hanno partecipato alla prima edizione del dating show di Canale 5 condotto da Simona Ventura, ambientato in un resort di lusso in Sardegna e interamente prodotto dalla società di produzione Fascino, di proprietà della stessa De Filippi.

Le parole di Maria su Gemma Galgani a Temptation Island Vip

Prima di dare la parola alla tronista Giulia Cavaglia, Maria De Filippi ha voluto dare ai numerosi telespettatori, così come a Tina Cipollari e Gianni Sperti, la notizia che Gemma Galgani parteciperà con il nuovo fidanzato, Mario, alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Una notizia però che appare più uno scherzo che la conduttrice ha voluto fare all’ex moglie di Kikò Nalli, considerata l’insofferenza e l’acrimonia che c’è tra la dama e l’opinionista.

Le parole di Maria hanno lasciato di stucco anche il pubblico presente in studio, dunque al momento non si può che attendere una conferma ufficiale al riguardo. Sono in tanti a ritenere che Maria abbia voluto stuzzicare ancora una volta Tina, prendendosi così una piccola rivincita, in considerazioni dei continui scherzi e delle battute che Tina suole riservare immancabilmente alla sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Dopo svariate delusioni – Rocco, Stefano, Fabrizio e Salvatore – Gemma sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di Mario, che stando a quanto detto dalla dama in studio, sembra avere molte cose in comune alla torinese, prima fra tutte la voglia di viversi e conoscersi veramente, senza secondi fini.