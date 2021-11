U&D, Gemma fuori dal programma? Maurizio Costanzo si schiera contro la De Filippi

Gemma Galgani è ormai un volto storico di “Uomini e Donne“. La dama torinese è in trasmissione da più di 12 anni, sempre alla ricerca del vero amore. La sensazione è che dopo tanti anni, non si tratti più di mettersi in gioco per trovare l’uomo giusto, bensì di un vero e proprio lavoro. In molti gridano a gran voce che la Galgani vada via, ritenendo che ha stufato e non poco.

Spesso è protagonista di siparietti trash con l’opinionista Tina Cipollari, difatti le due donne non si sopportano per niente. In realtà, a Tina non vanno giù i modi di fare di Gemma, ritenendo che voglia mostrarsi come una ragazzina nonostante abbia un’età importante. Alcune scelte della Galgani sono sicuramente discutibili e dopo tanti anni in trasmissione, qualche dubbio sorge.

Voci di corridoio parlano di una sorta di “svecchiamento” a “Uomini e Donne”, con la Galgani pronta a fare le valigie. La redazione pare voglia puntare su altro, altri nomi e altre dinamiche. Ovviamente dietro le scelte della produzione c’è sempre Maria De Filippi e se questa voce dovesse essere confermata, sarebbe davvero clamorosa dato che Gemma è ormai parte integrante della trasmissione.

A tal proposito, è intervenuto anche Maurizio Costanzo. Il marito della De Filippi, cura una rubrica dove commenta fatti e dinamiche della tv, sul magazine Nuovo. Riguardo la questione Galgani, Costanzo si è schierato. Il giornalista è dalla parte della dama, ritenendo che la scelta della moglie, qualora fosse vera, è assolutamente sbagliata. Rispondendo a una domanda su Nuovo, Maurizio non si è tirato indietro.

“Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori“, queste le parole di Costanzo. Maurizio ritiene che sia un grosso sbaglio mandare via un personaggio che funziona, ma la sensazione è che ciò per davvero non accadrà.