U&D, Gemma fa una battuta hot e Maria De Filippi la riprende: "Maurizio ti ha dato alla testa"

E’ successo il caos nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 14 dicembre. A tenere banco, ancora una volta è stata Gemma. E no, questa volta le sue classiche liti con Tina non c’entrano. A dare spettacolo ci ha pensato la dama torinese, che ha interpretato Jennifer Beals in “Flashdance“. L’esibizione della Galgani è stata da standing ovation, tanto che si è beccata tutti 10 per la sfilata.

Ciò che però ha reso il tutto letteralmente esplosivo, oltre all’esibizione è stato anche il dopo. Tina ha regalato un vino a Gemma, dopo che quest’ultima aveva regalato a sua volta il vino la “passerina” a Maurizio, durante la scorsa puntata. Maria De Filippi incredula ha pensato che la sua opinionista avesse creato un’etichetta hot apposta, ma tutti le hanno fatto notare che in realtà il vino esiste e lo vendono a Roma.

I presenti in studio hanno visionato l’etichetta, eccezion fatta per il pubblico a casa, a causa del nome forte attribuito al vino. Da lì in poi, Gemma ha fatto un paio di battute osé che hanno portato Queen Mary a riprenderla. La Galgani, con in mano la bottiglia regalatale dalla Cipollari, ha domandato a Maurizio se avesse ancora il vino “la passerina”.

Il cavaliere ha risposto affermativamente e Gemma ha replicato: “Allora possiamo farli incontrare!“. Tutti i presenti hanno riso, la stessa Tina aveva un atteggiamento disteso nei riguardi della sua nemica ormai storica. Sperti ha urlato: “Gemma! Ma sei impazzita?” e a fargli eco la Cipollari: “Vedi che fa queste battute piccanti?“. La dama ha tentato di giustificarsi, ma a redarguirla ci ha pensato la De Filippi.

“Ho paura che Maurizio ti stia dando alla testa“, ha asserito Queen Mary. Gemma ha ammesso di essersi presa una bella cotta per lui, tanto che ha deciso di chiudere la frequentazione con Biagio. La dama torinese ha addirittura dato l’esclusiva a Maurizio, ma il cavaliere non ha fatto altrettanto con lei. Dalle anticipazioni emerse però, sembrerebbe che tra i due ci sia stata una notte di passione.