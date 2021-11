U&D, Gemma è una furia e minaccia di lasciare la trasmissione

A “Uomini e Donne” non c’è pace per Gemma Galgani. La dama torinese, da circa 12 anni è alla ricerca della sua anima gemella. A nulla sembrano essere valsi i ritocchini estetici, fatti proprio con l’intento di trovare l’uomo giusto. La stessa Galgani ha dichiarato di essersi rifatta il seno per attrarre gli uomini e incontrare finalmente quello della sua vita.

La frequentazione con il cavaliere Costabile, stando alle anticipazioni, sarà l’ennesimo buco nell’acqua. Oltre alle sue beghe amorose, la dama torinese deve fronteggiare anche gli attacchi dell’opinionista Tina Cipollari. Tra le due donne i rapporti sono sempre più tesi, con Tina che interviene pesantemente ogni volta che si tocca l’argomento Gemma. Durante la messa in onda della puntata del 4 novembre, si è consumato l’ennesimo scontro.

Questa volta però la Galgani è stata una furia e ha addirittura minacciato di lasciare la trasmissione. Le accuse di Tina sono state ancora pesanti, richiamando all’attenzione i presunti flirt del passato di Gemma, la quale ha nuovamente e prontamente smentito. “Non so come riesco a sopportare ancora. Tra poco me ne vado, dice sempre cose inopportune“, questo lo sfogo della dama torinese.

La Cipollari ha accusato la Galgani di essere pesante con gli uomini, di pretendere che si comportino come lei vuole, salvo poi farli scappare. L’ultimo della lista è Costabile, il quale nonostante abbia invitato la dama Dominique a ballare solo per galanteria, considerando che è scesa per lui ma l’ha rifiutata perché interessato a Gemma; quest’ultima non l’ha presa affatto bene.

Anche Gianni le si è scagliato contro. La Galgani ha completamente perso le staffe e minacciato di voler andare via. La De Filippi ha cercato di sedare gli animi, cambiando argomento e invitando la prossima coppia al centro dello studio. Le anticipazioni ci parlano di un Costabile che darà ragione a Tina sul conto di Gemma e la dama torinese che si ritroverà ancora una volta punto e a capo.