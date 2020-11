U&D, Gemma e Nicola, riavvicinamento in corso: la Galgani approfitta della lite tra Sirius e Veronica

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 9 novembre, ha visto un inaspettato riavvicinamento tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Ricordiamo che Nicola è approdato in trasmissione sul finire della scorsa stagione, proprio con l’intento di corteggiare Gemma. Tra il giovane Sirius e la dama torinese intercorrono ben 44 anni di differenza e la conoscenza tra loro non è poi andata a buon fine.

In realtà, la sensazione che la dama torinese non abbia del tutto dimenticato il giovane marinaio c’è sempre, avvalorata dal fatto che Gemma non perde occasione per mettere becco nella conoscenza tra Nicola e Veronica. E proprio durante la puntata in questione ancora una volta è accaduto ciò. Complice la forte lite tra Vivarelli e la dama Veronica, la Galgani si è ancora una volta insinuata per “screditare” la De Nigris.

Nello specifico, mentre Nicola e Veronica discutevano, Gemma ha alzato la mano e Maria De Filippi le ha dato la parola. La Galgani ha richiamato alla mente un ballo che Veronica avrebbe fatto con il cavaliere Paolo. La dama inviperita ha chiesto l’intervento di Paolo e per tutta risposta il cavaliere ha confermato che si è trattato di un ballo normale.

Così Queen Mary ha rincarato la dose e ha chiesto alla sua storica dama: “Gemma, che ballo ha fatto Veronica con Paolo?“. La Galgani pronta. ha risposto: “Beh un ballo molto bello, molto intimo e c’era anche Nicola vicino“. La dama Claudia è intervenuta dichiarando che in realtà Paolo balla con tutte allo stesso modo, ovvero stringendo molto la partner del momento.

La Galgani però ha ribadito che il ballo fosse intimo e così Veronica infastidita, le ha chiesto cosa volesse intendere. Gemma ha rincarato la dose, dichiarando che si è trattato di un ballo insolito, che i due erano molto abbracciati. Veronica a quel punto ha asserito che la dama torinese ha le allucinazioni, ma Gemma ha proseguito imperterrita e ha raggiunto il suo obiettivo.

Difatti la De Filippi ha poi chiesto a alla dama torinese con chi volesse ballare. La conduttrice si è accorta che la Galgani stesse guardando Nicola e per tale ragione le ha posto la domanda. Difatti Queen Mary ha asserito: “Io ho visto come guarda una persona” e Gemma sorridendo le ha chiesto chi guardasse. Maria pronta ha replicato: “Vuoi ballare con Nicola?” e subito la dama torinese ha accettato di buon grado.