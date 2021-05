U&D, Gemma e Isabella: scontro infuocatissimo tra le due dame

A “Uomini e Donne“, Gemma Galgani è sempre più presa dalle sue beghe amorose. Il cavaliere che in questo periodo frequenta è Aldo Farella. Tra i due vi è solo un’amicizia, perché per la dama torinese di andare oltre non se ne parla. Ha sempre visto Aldo come un amico, anche se il cavaliere non ha mai nascosto di nutrire un interesse diverso per la Galgani.

Tutta la questione non è andata giù a Tina, la quale ricorda che il programma non prevede che due persone si incontrino in amicizia, per cui il fatto che Gemma e Aldo ogni volta siano al centro studio, è inutile. In realtà qualcosa è cambiato e il cuore di Gemma sembra essersi frantumato, quando Aldo ha ammesso di voler uscire con la dama Isabella Ricci.

I due si sono visti e mentre Gemma ha cercato di dissuadere Aldo dal proposito, gli opinionisti hanno ferocemente attaccato la dama torinese. La Galgani ha chiesto al cavaliere di cancellare l’appuntamento con Isabella per uscire con lei, ma i due sembrano già avere tante cose in comune. Tina è andata su tutte le furie, mentre Gemma ha lanciato una pesante stoccata alla Ricci.

“Mi scocciava che uscisse con Isabella, che ritengo poco sentimentale e algida, e mi sentivo protettiva nei confronti di Aldo“, queste le parole della dama torinese. Ovviamente Isabella ha replicato difendendosi. La donna ha dichiarato di non essere fredda, ma semplicemente di conoscere gli uomini pian piano piuttosto che buttarsi a capofitto in un amore come fosse un’adolescente.

Isabella ha deciso di farsi da parte perché queste situazioni ambigue non le piacciono, ma a Gemma anche questa soluzione non sembra essere andata giù. La Cipollari è così intervenuta, ammettendo che a suo dire la Galgani aveva solo intenzione di creare dinamiche, quando poi il cerchio si è stretto attorno a Aldo, ecco che si è tirata indietro.