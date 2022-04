Gemma Galgani per più di 10 anni è stata la protagonista indiscussa di “Uomini e Donne“. Il trono over è nato con lei e grazie a lei ha ottenuto risultati importanti. Le liti con Tina Cipollari l’hanno fatta da padrone e questo ha appassionato il pubblico. Intere puntate sono state dedicate a Gemma e alle sue beghe amorose. Dall’amore tormentato per Giorgio Manetti all’infatuazione per Nicola Vivarelli, di 40 anni più giovane.

Insomma, in quegli studi ne sono successe tante e sempre con la Galgani protagonista. Nell’ultimo periodo e di punto in bianco, la dama torinese è stata messa sempre più in ombra. Niente più ingressi con sigle sfottò da parte di Tina, niente più liti pesanti tra le due e niente più flirt con uomini che chiamano per lei o che già sono presenti nel parterre. Durante l’ultima puntata del programma però qualcosa è cambiato e Gemma è stata fatta sedere nuovamente a centro studio.

Un momento non dedicatole in apertura di registrazione come sempre accaduto e dove soprattutto la dama è apparsa diversa rispetto al solito. Abbiamo visto una Gemma intontita, fiacca, non sé stessa. Tina non l’ha attaccata come suo solito. Solo qualche battutina qua e là. Il cavaliere Giacomo ha chiesto di parlare con la Galgani, dichiarando la volontà di volerla conoscere. La dama, quasi incredula, ha accettato.

Al pubblico non è però sfuggito il momento, con molti che si sono fatti delle domande. Gemma è stata vista spenta con dei sospetti circa il suo stato di salute che prendono sempre più piede. Dunque, secondo alcuni telespettatori, dietro la mancanza di protagonismo della Galgani a “Uomini e Donne”, ci sarebbe dell’altro e non una semplice volontà da parte della redazione di dedicarle meno spazio.

Da settimane si vocifera che Gemma non ci sarà nella prossima edizione e che a prendere il suo posto sarà Ida Platano. In realtà già in questa fase la Platano sta rubando la scena e prendendo il sopravvento rispetto agli altri protagonisti. Ovviamente va precisato che le notizie circa lo stato di salute di Gemma sono solo una supposizione fatta dagli utenti in rete.