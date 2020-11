U&D: Gemma cotta di Maurizio, Maria De Filippi lo mette in guardia: "Ti sei messo in una brutta grana"

La dama di “Uomini e Donne”, Gemma Galgani in questo periodo oltre a Biagio Di Maro frequenta anche il nuovo cavaliere Maurizio. Gemma è in trasmissione da 10 anni ormai ed è ancora alla ricerca di quell’amore che le faccia battere il cuore e le consenta di vivere la favola che tanto sogna. In questi anni ha conosciuto moltissimi uomini e forse solo di Giorgio Manetti si è realmente innamorata, nonostante si sia spesso invaghita.

Difatti capita che la dama si infatui degli uomini con i quali ha a che fare e per tale ragione viene puntualmente criticata e attaccata da Tina Cipollari. Tra le due donne è risaputo che non scorra buon sangue e non fanno altro che litigare. Tina ha molto criticato la sua nemica, quando lo scorso anno decise di frequentare Nicola Vivarelli, di 44 anni più giovane di lei.

Questa volta però tocca a Maurizio. Dopo che Gemma è apparsa presa da Biagio, che però ha dovuto condividere con le dame Sabina e Maria, adesso sembra completamente cotta di Maurizio. Conoscendo l’irruenza della dama quando si invaghisce per un uomo, Maria De Filippi ha cercato di mettere in guardia proprio il cavaliere.

E così durante la puntata andata in onda il 19 novembre, al termine di un ballo la De Filippi ha chiesto alla Galgani chi stesse guardando. Gemma, con gli occhi che le brillavano, ha risposto che il suo sguardo si era posato su Maurizio anche se lui aveva ballato con Valentina. Queen Mary conoscendo a menadito la sua dama, rivolgendosi ha Maurizio gli ha detto: “Ho come l’impressione che tu ti sia messo in una brutta grana. Lo hai capito?“.

Tutti hanno cercato di capirci meglio e la conduttrice ha spiegato che vede Gemma già partita per la tangente e molto cotta di Maurizio. Quest’ultimo sorridendo ha ammesso: “Grazie Maria!“. La dama torinese ha confermato il pensiero della conduttrice e così Gianni Sperti è intervenuto: “Tu hai una cotta a settimana“. La Galgani ha trovato di cattivo gusto l’intervento dell’opinionista, ma non è finita così.

Anche Tina, in collegamento da casa perché in isolamento fiduciario, è intervenuta. La Cipollari ha rotto il silenzio solo quando si parlava della dama torinese, anche perché in collegamento è più difficile farsi ascoltare. Quando Tina ha preso parola, la Galgani ha subito dichiarato: “Eccola! Adesso non dorme più“. La Cipollari ha tenuto a precisare che non è come detto da Gianni e cioè che Gemma ha una cotta a settimana, bensì ogni 15 minuti!