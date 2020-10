U&D, Gemma attacca Tina: "È un’esperta di pesci". La Cipollari si infuria, bufera in studio

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 13 ottobre, ci ha restituito ancora una volta l’ennesimo scontro infuocatissimo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La puntata ha preso il via con Maria De Filippi che ha annunciato l’ennesima marachella di Tina nei riguardi della Galgani. Così la conduttrice ha lanciato un video, nel quale si vede la Cipollari rincorrere Gemma dietro le quinte, sul finire della scorsa puntata.

L’opinionista ha fermato la dama torinese prima che potesse andare in camerino e dar vita al suo classico sfogo post puntata. Lo scontro tra le due è stato come sempre molto acceso, Tina ha esortato Gemma a dirle in faccia quello che doveva e non andare in camerino a piangere. La Cipollari ha poi lanciato l’ennesima stoccata alla sua nemica e sbottando le ha urlato: “Ti do un consiglio: vai a casa e preparati la minestrina perché alla tua età le nonnine vanno a letto presto“.

La vamp ha poi dato della vigliacca alla Galgani, la quale le ha risposto per le rime: “Ti devi vergognare. Dovresti essere più solidale nei confronti di un’altra donna. La minestrina te la fai tu“. Lo scontro è poi terminato con la Cipollari che è andata via sbattendo la porta in faccia a Gemma e con quest’ultima che le ha urlato contro che non è capace di reggere il confronto.

Ma non è finita qui, difatti la dama torinese il suo classico sfogo in camerino lo ha fatto e ha pronunciato una frase che ha mandato Tina su tutte le furie. “E’ un’esperta di pesci“, ha dichiarato Gemma. La Cipollari ha stoppato il video e ha intimato alla De Filippi di far subito entrare la Galgani in studio.

“Ma come si permette? In che senso sarei un’esperta di pesci? Io ho avuto poche relazioni in vita mia, poi mi sono sposata e ho avuto tre figli. Ad una madre di famiglia dà dell’esperta di pesci? Dovrebbe vergognarsi“, ha tuonato Tina. Una volta che la dama torinese è arrivata, l’opinionista l’ha subito attaccata: “Non ti permettere mai più di fare battute come è ‘un’esperta di pesci’. Ma tu nella tua vita i problemi seri li hai avuti? Secondo me no altrimenti non piangeresti per uomini che non conosci“.

Gemma si è difesa, asserendo che di problemi seri nella vita ne ha avuti, eccome. La dama torinese ha poi chiarito la frase incriminata e cioè che il suo riferimento era allo scorfano, pesce col quale Tina ha sempre etichettato la Galgani. L’opinionista però non ha voluto sentir ragioni e lo scontro tra le due è proseguito.