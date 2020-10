U&D, Gemma a proposito del bacio dato a Biagio dichiara: "È stato al limite del pornografico"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 21 ottobre, ha visto ancora una volta Gemma Galgani ricoprire il ruolo della protagonista. Dopo il consueto sfogo post puntata, seguito dall’ingresso in studio e dall’ennesimo scontro con Tina a causa di un cactus, Gemma si è poi concentrata sulla conoscenza con il cavaliere Biagio Di Maro.

Ad introdurre l’argomento è stata Maria De Filippi, la quale ha parlato del bacio che c’è stato tra la dama e il cavaliere, asserendo: “La redazione mi ha detto che tu hai parlato di un bacio al limite del pornografico“. La dama torinese, felice per il momento vissuto ha confermato le parole della De Filippi, aggiungendo: “E’ stato più che passionale“.

Tina non ha potuto fare a meno di intervenire e prenderla in giro: “Pensa cosa ne è venuto fuori con nonna Belarda, una settantenne“. Queen Mary ha poi fatto entrare Biagio e l’uomo ha confermato le parole della Galgani in merito al bacio. L’idillio è stato presto smorzato e l’argomento riguardo alla conoscenza tra Biagio e Gemma è entrato più nel vivo.

La De Filippi ha ammesso che il timore della Galgani fosse che l’uomo le abbia chiesto di uscire semplicemente perché le altre due donne che sta frequentando non potevano. Biagio ha negato, ma sia la signora Maria che la signora Sabina hanno detto il contrario. Gemma ha detto che il cavaliere le da versioni differenti rispetto a quelle sentite in trasmissione, ed ecco che l’argomento “bacio pornografico” è ben presto passato in secondo piano.

Dunque, nonostante la dama torinese si trovi bene con Biagio deve comunque condividerlo con altre due dame. La loro conoscenza prosegue e di certo i baci importanti non mancano, ma le anticipazioni ci dicono che tra i due sia già tutto finito a causa delle conoscenze parallele che Biagio porta avanti e che avrebbero fatto rimanere male Gemma.