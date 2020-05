U&D, forte sfuriata di Tina. La vamp imbufalita, tuona: "Nessuno mi sente, avete rotto! Me ne vado"

Durante la puntata pomeridiana di “Uomini e Donne” andata in onda giovedì 30 aprile, ancora una volta ne abbiamo viste delle belle e come sempre le protagoniste sono state Tina e Gemma. Infondo quando ci sono le due donne di mezzo lo spettacolo è assicurato e le liti classiche si sono consumate, vedendo la dama e la vamp farsi la guerra ancora, seppur a distanza.

E proprio mentre Tina cercava di intervenire e interferire nell’operato di Gemma, a suo dire troppo eccessivo, la Cipollari si è ritrovata in una situazione inedita, ovvero una situazione nella quale è rimasta inascoltata. A più riprese ha parlato ma nessuno le dava importanza e sia Gemma, sia Maria De Filippi sono andate avanti, con la Galgani che chattava con “Sirius” e la De Filippi che le illustrava quanto avesse detto o inviato il corteggiatore durante i giorni scorsi.

A quel punto Tina è esplosa e imbufalita ha iniziato a puntare il dito contro tutti, Maria De Filippi compresa. La vamp inviperita, ha tuonato: “Possibile che nessuno mi ascolta, Oggi che succede oh! Avete rotto il c***o! E sono sempre chiusa, adesso me ne vado! Pure tu Maria che parlo e non mi senti, adesso basta!“. E mentre la Cipollari si è alzata per voler andare via, Gianni Sperti è esploso in una fragorosa risata.

A quel punto la De Filippi è intervenuta e ha detto alla vamp che stavano semplicemente parlando del corteggiatore di Gemma. La Cipollari non contenta ha continuato a sbottare ferocemente e Gianni non ha potuto far altro che continuare, a sua, volta a ridere alacremente. Anche queen Mary ha iniziato a sogghignare, conoscendo il carattere esplosivo della sua opinionista.

La Cipollari è poi tornata al proprio posto. Insomma ancora una volta Tina ha mostrato tutta la sua esplosività e se per una volta non viene ascoltata si imbufalisce. Questa formula innovativa di “Uomini e Donne” a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane, ha i giorni contati, difatti a partire da lunedì 4 maggio si ritornerà nuovamente nello studio, rispettando comunque le regole imposte dal Governo.