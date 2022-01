U&D, forte lite tra Gianni Sperti e Tina Cipollari: Maria De Filippi interdetta

A “Uomini e Donne” è andato in onda un momento inaspettato, con Tina e Gianni che hanno litigato. Motivo del contendere? Gemma. Andiamo con ordine. Nei giorni precedenti la registrazione è stato il compleanno della Galgani e Tina, ha voluto omaggiare la dama a modo suo. Le ha fatto gli auguri, colpendola, cosa che accade ormai da diversi anni.

La Cipollari ha fatto entrare in studio una torta, adornata con foto dell’ormai famosa mummia e cactus. All’apice del dolce una candelina che segnava numero 75. In realtà la dama torinese ha compiuto 72 anni, ma Tina è solita darle qualche anno in più. Sul led è poi apparsa una filastrocca, con versi scritti dall’opinionista per Gemma.

Parole forti, pesanti, che Tina ormai utilizza da anni quando parla della Galgani. Proprio tali parole hanno mandato Gianni su tutte le furie. L’opinionista, quando la sua collega fa qualche battuta sulla dama, spesso se la ride. Questa volta non ha gradito e ha risposto per le rime alla Cipollari, con fare serio. La Cipollari ha definito Gemma “cretina“, ha fatto intendere che passa da un letto all’altro e che è attratta da uomini giovani.

Le ha poi fatto recapitare una scatola con dentro un frutto che non è stato mostrato, dato che aveva un doppio senso. Sperti però è apparso irritato da tutto ciò e ha tenuto a dissociarsi da quanto fatto da Tina. “Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! Il giorno del suo compleanno potevi essere più carina“, queste le sue parole.

La Cipollari gli ha intimato di stare zitto, come spesso accade, ma lui questa volta non c’è stato e ha replicato visibilmente seccato. “Io posso parlare quanto parli tu. Io non posso parlare quanto parla lei?“, ha domandato l’opinionista stizzito alla De Filippi. Queen Mary è rimasta interdetta da quanto visto e ha domandato ai due se fosse accaduto qualcosa dietro le quinte.

Nessuno dei due ha risposto alla domanda e hanno continuato a litigare. Un atteggiamento strano quello di Sperti, dato che tendenzialmente non si comporta in questo modo con la sua amica e collega. L’opinionista si è detto dispiaciuto per il comportamento di Tina nei riguardi di Gemma. La Galgani ha definito “squallida” la Cipollari, mentre quest’ultima ha continuato a usare, imperterrita, la sua ormai famosa ironia.