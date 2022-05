U&D, duro scontro tra Fabio Nova e Tina Cipollari: "Vai a fan*ulo"

Ascolta questo articolo

Continua lo scontro tra Fabio Nova e l’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari. I primi battibecchi sono nati quando il cavaliere, durante la sua presentazione, ha dichiarato di aver avuto delle storie durature con delle belle donne, mentre ha ricevuto svariate delusioni da quelle più brutte.

Gli strasichi dei loro rapporto tesi sono arrivati fino alla puntata di ieri, ove i telespettatori assistono a un nuovo litigio tra Tina e Fabio. L’opinionista inizia la discussione etichettando il cavaliere di essere una persona di bassa lega, che avrebbe accettato l’opportunità di far parte della trasmissione solamente per giocarsi la sua ultima carta.

Tina continua con i suoi attacchi, mettendo in dubbio la professionalità di Fabio sul suo lavoro da fotografo, ma qui il cavaliere inizia ad alzare i toni, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“: “Invece di guardare indietro, al passato, bisogna guardare avanti. Magari ti capiterà di vivere nel passato, quando il botulino ti si sgonfia e ti verrà la faccia da bulldog. Sei una persona intelligente ma mi stai facendo fare una figura di me**a”.

L’aneddoto di Fabio e la lite tra Tina Cipollari e Gianni Sperti

Successivamente il cavaliere racconta un aneddoto avvenuto pochi giorni fa, rivelando di essere riuscito a far colpo su alcune ragazze un po’ brille. Tina, con la sua solita ironia, dichiara: “Erano ubriache, altrimenti non ti avrebbero neanche guardato“.

Fabio, senza peli sulla lingua, passa al contrattacco ricevendo le difese di Maria De Filippi: “Erano dei ce**i peggio di te”. Qui Tina non ci sta e, prima di sbroccare con Gianni Sperti mandandolo a quel paese poiché difende il cavaliere, cerca di concludere la conversazione con l’uomo: “Ma vai a fanc**o, io non sarò Miss Universo ma manco sto ce**o che tu dici. Tu sei veramente brutto. Questo a me non me lo puoi dire. Hai grossi problemi, si vede che li hai avuti e li hai ancora adesso”.