U&D: dichiarazione d’amore per Armando Incarnato, ma il cavaliere dice no

A “Uomini e Donne” i colpi di scena non mancano mai. Se Gemma Galgani non smette di stupire, con la sorpresa fatta a Paolo e il due di picche che poi si è beccata, Armando Incarnato continua ad essere al centro dell’attenzione e degli attacchi. Il cavaliere, ha dato vita ad un triangolo con il tronista Gianluca e la corteggiatrice Lucrezia.

Quest’ultima alla fine sembrerebbe aver scelto il cavaliere e per tale ragione si è accomodata nel parterre femminile. Ma non è finita qui, per Armando durante la puntata andata in onda l’8 ottobre, è arrivata una vera e propria dichiarazione d’amore. Maria De Filippi ha dapprima fatto accomodare Incarnato al centro dello studio e poi gli ha fatto pervenire una serie di palloncini rossi.

Una sorpresa per Armando, il quale ha ammesso di conoscere il nome del mittente. Su ogni palloncino era scritta una frase diversa e dopo averle lette tutte, la De Filippi ha fatto entrare la dama Sara. Quest’ultima e Incarnato erano usciti qualche settimana fa, ma il cavaliere aveva chiuso la conoscenza in quanto non interessato a lei.

Sara però gli ha fatto tutto un discorso sull’amore, sui sentimenti, al termine del quale gli ha confessato che è diventato il suo chiodo fisso e che si è innamorata di lui. Armando si è detto lusingato da tutto ciò, ma che non poteva ricambiare, in quanto in lui non era scattato nulla. Gran parte dei presenti hanno ammirato il coraggio della dama, come Nicola Vivarelli che le ha fatto i complimenti.

Il gesto di Sara però è stato anche parecchio criticato, in particolar modo dalle sue colleghe donne. Soprattutto Daniela, ha accusato Sara di aver fatto in privato lo stesso giochetto con Simone. Le donne hanno attaccato la dama, ritenendo che stia mentendo, solo per attirare l’attenzione su di sé e non dando alcun peso al valore delle sue parole. Che sia vero tutto ciò? Che Armando decida di cambiare idea? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.