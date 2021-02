GF Vip, Dayane Mello ha un crollo emotivo durante la notte e si avvicina a Giulia: "Stai con me"

Dayane Mello ha deciso di continuare il suo percorso al “Grande Fratello Vip” dopo la notizia della tragica morte di suo fratello Lucas. Una decisione sofferta, presa per poter ricevere conforto e abbracci dai suoi coinquilini, non potendo raggiungere la sua famiglia in Brasile a causa dell’emergenza Covid.

Durante la notte, però, Dayane non è riuscita a trattenere il suo dolore per questa lontananza e anche i sensi di colpa si sono fatti sentire: “Sono passate 2 settimane, ho sentito papà e lui piangeva ancora. Sto male a vederlo così, non se lo merita. È troppo bravo il mio papà. Odio vedere le persone che amo soffrire. Mi fa stare malissimo” ha confidato a Giulia Salemi spiegandole ancora una volta i motivi che l’hanno convinta a restare nella Casa.

Il crollo di Dayane Mello e l’avvicinamento con Giulia Salemi

Fuori – spiega la Mello – sarebbe rimasta completamente sola, nel silenzio più totale. La sua bimba, impegnata con la scuola, non avrebbe potuto riempire tutti gli spazi vuoti che l’attendevano una volta uscita: “Il GF è stato un regalo per pensare al futuro e ai sogni. Non lo dimenticherò mai. La vita è così breve mamma mia. Adesso ancora di più, in un modo ancora più forte quando uscirò ho bisogno di tempo per me stessa e per mia figlia. Non sono ambiziosa, non me ne frega niente. Devo essere una mamma stupenda”.

Poi rivolgendosi alla Salemi: “Comunque grazie per stare con me“, parole che sembrano voler lasciare i vecchi screzi delle ultime settimane alle spalle. In tanti avevano già notato un cambiamento di Dayane verso Giulia, soprattutto quando dopo la scorsa diretta si era scagliata contro Rosalinda, colpevole di aver nominato la Salemi. Questa confessione così intima fa capire ancora di più che tra le due gieffine stia nascendo una sincera amicizia.

Giulia cerca di confortare la sua nuova amica: “Non devi ringraziami per essere qui con te. Ma grazie a te per esserci per me, quando veramente mi serviva un’amica. Vuoi che io resti? È bello sentirsi importante per qualcuno (…) Stai così perché hai sentito i tuoi? Tranquilla amore, vedrai che recupererai tutto il tempo appena uscirai. Tu Juliano, tuo papà e la piccola, tutti insieme. Ricordati che sei la forza di Bubi”, insomma sembra proprio che la Mello abbia trovato un nuovo conforto nella Casa, anche se nelle ultime ore è tornato il sereno anche tra lei e la Cannavò.