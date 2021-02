U&D, Davide Donadei sceglie Chiara: l’amaro sfogo di Beatrice dietro le quinte

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi mercoledì 10 febbraio, abbiamo assistito alla scelta di Davide Donadei. Il tronista ha deciso di uscire dal programma con Chiara Rabbi e la sua scelta è stata una delle più emozionanti nella storia del programma. Tante lacrime in studio dopo la caduta dei petali rossi: dalla tronista Sophie, al parterre femminile fino ad arrivare all’ex tronista Gianluca, tornato per l’occasione in studio.

Ma siamo certi che chi ne ha versate di più è stata senza dubbio Beatrice Buonocore che dopo aver affrontato il difficile momento della non scelta davanti a Davide, si è sfogata con la redazione dietro le quinte. La ragazza, anche se in fondo si aspettava questa decisione, ha sofferto tantissimo e a niente è valso il delicato discorso del tronista a cui Beatrice non ha reagito bene, accusandolo di aver usato parole troppo importanti e di averla in qualche modo illusa.

Uomini e Donne, lo sfogo di Beatrice

Con la redazione Beatrice apre il suo cuore: “Alla fine avevo ragione…Però un conto è aspettarselo e sperare sempre un po’, un conto è sentirselo dire…E’ diverso… Sono venuta qua per cercare qualcosa, non ero io quel qualcosa per lui…” ha ammesso tra le lacrime, consapevole che Davide abbia fatto una scelta di cuore e a proposito di questo, trova un momento per scherzare, dicendo che è stata lei stessa a consigliargli di ascoltare ciò che aveva dentro: “Mi sono data la zappa sui piedi da sola“.

L’unica cosa che la rende felice in tutto questo è che, in 5 mesi di percorso con Davide, è cresciuta e ha capito molte più cose si se stessa: “Oggi ho capito di essere un po’ stron*a, un po’ bambina e un po’ piagnona…” ma il risultato non cambia e lei non può farci nulla, conclude rassegnata.

Riprenderà la sua vita di tutti i giorni, continuerà a studiare, ma con la nuova consapevolezza di aver dato tutto quello che poteva dare in fatto di sentimenti: “Io sono orgogliosa di me e di quello che sono diventata. e anche se non me lo dice mai nessuno, io sono orgogliosa di me”.