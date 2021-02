U&D, Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi

Nella puntata di “Uomini e Donne” del 10 febbraio, è andata in onda la scelta di Davide. Dopo 5 mesi in trasmissione, il tronista è giunto ad una conclusione, scegliendo chi tra Chiara e Beatrice gli è più entrata nel cuore. Un percorso quello del tronista, molto travagliato. Davide ne ha combinate di tutti i colori, facendo spesso arrabbiare le sue corteggiatrici.

Finalmente però, ha concluso la sua esperienza scegliendo Chiara che gli ha risposto si. Sicuramente il tronista ha creato un legame profondo con entrambe le sue corteggiatrici e il momento della non scelta, lo ha testimoniato. Difatti, quando Davide ha detto a Beatrice che non era lei la sua preferita, l’emozione è stata palpabile.

La puntata è iniziata con l’ingresso in studio di Donadei e le sue corteggiatrici. Sono stati fatti vedere i momenti più belli sia con Chiara che con Beatrice, momenti per i quali il tronista ha pianto e riso contemporaneamente. Attestati di stima tra le due ragazze, che poi sono state fatte accomodare fuori. Davide ha poi chiesto di far rientrare Beatrice per prima, proprio per comunicarle che non era lei la sua scelta.

Il dispiacere di Donadei era palese, tanto che le lacrime rigavano il volto del ragazzo. “Ho conosciuto una persona incredibile. Forse non seguirò ciò che vorrebbero tante persone. Non sei tu la mia scelta. Mi preme che tu capisca che io ci tengo tanto a te“, queste le parole che Davide ha riservato a Beatrice. La ragazza si è lasciata andare ad un pianto, pianto accompagnato da quello di Davide.

La Bonocore ha recriminato al tronista il fatto che avrebbe potuto dosare meglio alcune frasi pronunciate, dato che lei gli ha confessato di essersi innamorata. Prima di uscire però Beatrice, ha accettato di abbracciare Davide. E’ stata poi la volta di Chiara, che entrata in studio si è seduta difronte al tronista e lì, lui ha iniziato il suo discorso.

“Quando ci guardavamo qui in studio sorridevamo sempre. È stata la nostra forza in questo percorso sorridere tanto insieme. Avere quell’intesa che senza parlare ci capivamo in tante cose. Non so come andrà, ma la mia scelta sei tu“, così Davide ha detto a Chiara che lei è la sua scelta. Ovviamente la ragazza è stata felicissima e subito ha abbracciato Donadei.

“Io non devo dirti niente, l’unica cosa che posso dirti è che voglio andare via“, così la Rabbi ha risposto a Davide. Subito sono scesi i famosi petali rossi e i due hanno ballato e si sono abbracciati tantissimo. I ragazzi si sono poi baciati, anche se entrambi indossavano la mascherina. Una nuova coppia si è formata e non resta che fare tanti auguri a Davide e Chiara.