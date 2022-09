U&D, Davide bacia Roberta di Padua. Il confronto con l’ex fidanzata: "Chiara mi ha aggredito per gelosia"

Ascolta questo articolo

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri 28 settembre, come sempre su Canale 5, abbiamo assistito ad un confronto tra due ex protagonisti del trono classico e una dama degli over. Stiamo parlando di Davide Donadei, della sua ex fidanzata Chiara Rabbi e Roberta di Padua.

Per capire meglio i fatti che andremo a raccontare, dobbiamo fare un salto indietro e ricordare che durante il trono di Davide, il ragazzo era stato folgorato dalla bellezza di Roberta, tanto che durante le sfilate non perdeva occasione per farle complimenti con occhi a cuoricino.

E proprio il nome della Di Padua è saltato fuori dopo la rottura di Donadei con Chiara Rabbi che è stata la sua scelta alla fine del percorso nel dating show di Maria De Filippi. I due ragazzi si sono detti addio poco tempo fa, e dopo due mesi dalla rottura, Donadei è uscito a cena con Roberta e tra loro c’è stato un bacio.

Uomini e Donne: il confronto tra Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua

Prima di allora non si erano mai incontrati anche se, durante la relazione di Davide con Chiara, hanno continuato a sentirsi tramite messaggi, cosa che alla Rabbi dava notevole fastidio. Roberta tiene a precisare la natura di queste conversazioni con Davide: “I messaggi erano di auguri, per sapere come stava quando ho saputo che era stato poco bene. Perché Chiara dici che ho mandato messaggi?“. Ma la ragazza insiste: “Tu sei una donna matura e giochi a fare la ragazzina, che ti devo dire?“.

A questo punto Maria De Filippi fa notare a Chiara che non dovrebbe prendersela con Roberta, ma concentrarsi sul comportamento di Davide che, sentendosi chiamato in causa dichiara infastidito: “Io ho rispettato tutti i tempi necessari. Tra me e Roberta quella sera c’è stato un bacio, io non provavo più quello che Chiara provava per me. Dopo due mesi ho mangiato una pizza con una persona che mi è sempre piaciuta esteticamente, ci siamo trovati benissimo e c’è stato un bacio. Perché devo passare per la persona sbagliata? Non ho reso io pubblica la cosa”, riferendosi al fatto di non aver diffuso lui la notizia della cena sui social per rispetto di Chiara.

Spiega poi i motivi per cui si sono lasciati. Tutto parte dalla gelosia morbosa di Chiara che gli impediva di vivere serenamente e tutto è crollato dopo una serata che Davide ha trascorso in compagnia di amici: “Sai come ci siamo lasciati? Sono uscito con tre amici dopo due anni, ho bevuto due cocktail, sono rientrato a casa un po’… alle 4 e mezzo, lei mi aspettava sveglia e mi ha, tra virgolette forse neanche tanto, aggredito. Sono andato da mia madre e le ho detto che non volevo vivere queste cose in casa mia. Mi fermavano in giro, mi dicevano “Quanto sei bello” e non potevo neanche rispondere grazie. Ho dovuto mandare via la responsabile del mio ristorante, non potevo fare la doccia, che c’era fuori Chiara ad aspettarmi. Quella notte sono uscito con camicia e ciabatte e ho detto a mia madre: “Per favore, non farmi più vedere questa ragazza”. Io ho sbagliato all’inizio, sono stato troppo buono. Il mio Instagram, la mia vita, i miei amici, non avevo più nulla per me”.

Nemmeno con Roberta sembra finire per il meglio, infatti dopo che la dama ha chiarito il fatto di non aver alcuna intenzione di andare oltre con Davide perché non vede futuro nella loro storia per via delle loro vite completamente differenti, Donadei chiude con lei deluso e amareggiato: “A questo punto penso che tu mi abbia voluto usare per farti vedere. Se mi rispondi in questo modo, qualche dubbio mi viene. Sicuramente non ci vedremo più dopo oggi”.