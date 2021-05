U&D, crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: interviene Ida Platano

Avrebbe dovuto essere solo un semplice periodo di lite, passeggero, momentaneo come accade in tutte le migliori coppie in cui a volte può regnare un momento di incomprensioni varie e litigi. Sembra però che la situazione di crisi sentimentale tra il cavaliere Riccardo Guarnieri e la sua fiamma, Roberta Di Padua, stia iniziando a declinare di giorno in giorno in maniera quasi inesorabile.

Una crisi insomma abbastanza importante, in cui i rispettivi difetti iniziano a farsi sentire e, almeno per adesso, non sembra che vi siano margini di una riappacificazione, tanto che la coppia ha deciso di ripresentarsi al dating show dove si erano conosciuti “Uomini e Donne” mettendo al corrente i tanti fan circa la loro situazione attuale.

L’intervento di Ida Platano

Tanti i confronti e molte le frecciatine che la coppia ha iniziato a lanciarsi. La Di Padua ha infatti affermato che sono stati in realtà svariati gli eventi in cui il cavalieri è dimostrato privo di empatia, raccontando che una volta, durante un forte litigio, Riccardo apre la porta di casa e va via, ripresentandosi il giorno dopo; un comportamento che ha destato ovviamente preoccupazione in Roberta.

Questo ed altri tanti episodi hanno un po’ contribuito a corroborare l’idea che forse la coppia non stia funzionando come previsto. Sono in tanti infatti ad affermare che la coppia abbia iniziato a scoppiare. Tra coloro che danno di certo man forte alla Di Padua è anche l’ex di Riccardo, ovvero Ida Platano.

In maniera del tutto inaspettata infatti, Ida decide di prendere le parti della Di Padua, affermando che anche quando Riccardo era fidanzato con lei, col tempo emergevano tutta una serie di difetti, gli stessi che ora sta sperimentando Roberta. Insomma secondo le due ragazze, sembra che il problema di base sia proprio il cavaliere. Come andrà a finire? Non resta che attendere per scoprirlo.