U&D, confronto disastroso per Nicola Vivarelli e Valentina Autiero

La puntata di “Uomini e Donne“, andata in onda il 15 settembre è stata molto impegnativa per Nicola Vivarelli. Se da un lato, il giovane Sirius si è pesantemente scontrato, ancora una volta, con Gemma; dall’altro è stato mandato in onda un confronto tra Nicola e la dama Valentina Autiero, che fin da quando Sirius ha messo piede in studio, gli ha fatto la corte.

La scorsa stagione, ha visto la Autiero insinuarsi nella storia tra Gemma e Nicola dichiarandosi interessata a quest’ultimo. Adesso che il programma è ricominciato e che tra la Galgani e Sirius le cose non sono andate per il verso giusto, sembrava che per Valentina e Vivarelli potesse esserci una possibilità. Nicola però non sembra ancora aver dimenticato la dama torinese e ha così deluso le aspettative della Autiero.

Durante la puntata, Maria De Filippi ha mandato in onda un confronto tra i due avvenuto durante la fine della scorsa registrazione. Valentina si aspettava che Nicola accettasse il suo numero di telefono, dato che è libero e invece il ragazzo non lo ha fatto. A tal proposito, la dama gli ha detto: “Perché ti sei avvicinato a me oggi? Io mi aspettavo che tu chiedessi il mio numero, te lo chiedo io e tu rifiuti. Oggi chiudi con Gemma, dici che ti rimetti in gioco e io speravo mi dicessi di ballare“.

Nicola, ha spiegato alla dama il motivo del suo rifiuto: “Sei una bella donna e mi stai simpatica, ma sarei incoerente su quello che ho detto finora. Io intendevo di rimettermi in gioco in generale. Quando sarà chiusa con Gemma, allora sarò aperto ad altre relazioni… Se mi sono espresso male, ti chiedo scusa“. Valentina però, visibilmente infastidita, si è alzata ed è andata via.

Il confronto tra i due è risultato disastroso. Nicola, pare non essere del tutto convinto di conoscere la Autiero e questo lei sembrerebbe averlo intuito. Nel mentre, il giovane si è detto ancora preso da Gemma anche se la dama torinese lo ha accusato di averla sfruttata solo per entrare in trasmissione e avere notorietà. La sensazione è che la faccenda non sia chiusa qui e il triangolo potrebbe andare avanti per tutta la stagione.