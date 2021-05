U&D, caos in studio: scene tagliate, Riccardo accusa Roberta, la De Filippi rimprovera Ida

A “Uomini e Donne” è andato in onda ciò che tutti aspettavamo da tempo: le accuse che Riccardo Guarnieri ha mosso a Roberta Di Padua, Armando Incarnato e Ida Platano. Le anticipazioni ci avevano già parlato di un confronto/scontro infuocatissimo. Il momento è stato suddiviso in due parti andando in onda in due puntate diverse, ma non ha soddisfatto fino in fondo, considerando che svariate scene sono state tagliate.

Per tale ragione, il web è insorto contro la trasmissione. Andando con ordine, Riccardo ha fatto delle rivelazioni bomba: lui e Roberta si erano messi d’accordo per rimanere nel programma e accrescere i follower della dama. In realtà, le anticipazioni de “Ilvicolodellenews” parlavano di un Guarnieri che aveva creato il panico in studio, svelando particolari scottanti sul conto della sua ex Ida e arrivando ad un faccia a faccia con Armando.

Addirittura, stando alle anticipazioni, i due sarebbero stati separati dai presenti. Tutto ciò non è andato in onda e il web ha alzato la voce. Tra Riccardo e Ida si è visto solo un fugace scontro, costellato da urla e toni alti che ben poco ha fatto capire e subito è finito lì. Le anticipazioni parlavano di Ida e una vecchia dama che, appena approdate in trasmissione, si misero d’accordo su chi corteggiare.

All’epoca il cavaliere più ambito era Sossio e proprio Aruta era finito nel mirino delle due. Il tutto si era svolto sotto gli occhi di Riccardo, al quale era stato chiesto di posare il telefono sul tavolo per paura che potesse registrare. Bene, questa scena clamorosa e centrale, è stata tagliata. In molti hanno attaccato e criticato la redazione, giungendo alla conclusione che volessero proteggere Ida.

Lo stesso scontro tra Guarnieri e Armando non è stato così ‘pacifico’ come abbiamo visto e difatti ad un certo punto, Incarnato non era più al suo posto e il pubblico non sa perché. Solo chi ha letto le anticipazioni ha compreso il motivo. Una volta chiuso il discorso e con l’uscita della Di Padua e Guarnieri dallo studio, Ida è scoppiata in lacrime.

La dama ha pianto in quanto dispiaciuta dal trattamento che Riccardo le ha riservato. Maria De Filippi è intervenuta, tentando di consolarla ribadendole che il cavaliere Gabriele è molto interessato a lei. Gabriele pare le abbia fatto domande su Riccardo e a quel punto la De Filippi ha rimproverato la dama. Queen Mary le ha fatto notare come sono anni che parla di Guarnieri ed è dunque normale che tutti coloro che approcciano a lei, domandino di lui.