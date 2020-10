U&D, caos in studio. Maria De Filippi contro Tina Cipollari: "Ma che hai oggi!"

A “Uomini e Donne” non si può mai stare tranquilli. D’altronde si sa, il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, non conosce pace, tregua o calma. E così, anche la puntata andata in onda il 7 ottobre è stata ricca di caos, liti e scontri. Come sempre, al centro della scena troviamo il duo composto da Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Che tra le due donne non scorra buon sangue, è risaputo così come l’astio e il rapporto per niente idilliaco esistente, è sotto gli occhi di tutti. Ogni puntata è buona per litigare e attaccarsi a vicenda, in particolar modo la Cipollari non accetta i comportamenti, a detta sua poco consoni, della Galgani. E così ancora una volta, l’opinionista ha attaccato la dama.

L’argomento del giorno è stata la sorpresa che Gemma ha fatto a Paolo, salvo poi beccarsi un nuovo due di picche. Prima dell’ingresso del cavaliere in studio però, Tina ha ancora una volta incitato il pubblico ad andare contro la dama torinese. La Cipollari ha attaccato la Galgani e come un fiume in piena le ha urlato contro. Gemma non è riuscita a difendersi, a causa del sovrastare di Tina e ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi.

Queen Mary ha provato a redarguire la sua opinionista come poteva, dato che tenere Tina a bada, non è semplice. In studio è scoppiato il caos e la De Filippi, ha tuonato contro la Cipollari: “Tina calmati, ma che hai oggi. Il pubblico deve essere libero, oh!“. I partecipanti hanno però applaudito alla reazione dell vamp, quando ha riso di gusto nel momento in cui la Galgani è stata scaricata da Paolo.

La dama torinese ha trovato poco carina e indelicata la reazione del pubblico e si è detta dispiaciuta per questo. Ma Tina non ha mollato e ha proseguito nell’incitarli contro Gemma. Nel caos generale, Paolo ha chiuso con la dama torinese definendola pesante e un disco rotto, lei ci è rimasta malissimo e si è lasciata andare in un pianto disperato.