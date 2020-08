U&D: cambia la data di messa in onda, tra usato garantito e assenze illustri

Ormai ci siamo, “Uomini e Donne” è ricominciato. Giovedì 27 e venerdì 28 agosto, sono state registrate le prime due puntate. Dalle anticipazioni emerse, pare che si sia partiti già col botto e dunque squadra che vince non si cambia. Ancora una volta la protagonista indiscussa è stata Gemma Galgani, il confronto tanto atteso con Sirius c’è stato, lo studio è stato rimodulato e i tronisti presentati.

Tutto ciò però riguarda le registrazioni, non la trasmissione sul piccolo schermo e allora quando i telespettatori potranno nuovamente trascorrere il primo pomeriggio, all’insegna del trash puro? Buone notizie all’orizzonte. Inizialmente, la messa in onda della prima puntata di “Uomini e Donne” era prevista per lunedì 14 settembre, ma Maria De Filippi ha deciso di stravolgere i palinsesti.

Ebbene si, i meccanismi a cui danno vita dame e cavalieri saranno anticipati e partiranno lunedì 7 settembre. Dunque, Queen Mary ha deciso di anticipare di una settimana la messa in onda del talk show dei sentimenti. Le prime anticipazioni, ci parlano di riconferme e assenze illustri. Se da un lato Gemma Galgani non si tocca, dall’altro pare siano state escluse le dame Barbara De Santi e Anna Tedesco.

Due nomi abbastanza interessanti, che negli scorsi anni hanno innescato dinamiche davvero intriganti. Non si sa se Barbara e Anna siano state escluse oppure se per questioni personali non sono riuscite a partecipare. Di certo, soprattutto la De Santi ha dato vita a situazioni trash incredibili, a tratti anche imbarazzanti e la sua assenza peserà e non poco.

Sicuramente quest’anno ne vedremo delle belle ancor di più, complice la fusione tra trono classico e over. Difatti, può accadere che una dama o un cavaliere siano interessati a conoscere un corteggiatore o corteggiatrice e viceversa e dalle prime anticipazioni emerse, sembrerebbe che sia già accaduto! Dunque, tutto è oramai pronto, manca davvero pochissimo e “Uomini e Donne” ripartirà. Tutti sintonizzati su Canale 5, lunedì 7 settembre.