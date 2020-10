U&D Biagio e Gemma, il cavaliere ammette: "Ho fatto un doccia fredda per calmarmi". Discorsi hot in studio

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda venerdì 23 ottobre, è stata alquanto movimentata. In particolar modo Gemma Galgani ha cambiato umore più volte. Arrivata in studio felice, Gemma è ben presto divenuta triste, cupa e pensierosa. Il motivo? Ancora il cavaliere Biagio e ancora una volta, le sue frequentazioni parallele con le dame Maria e Sabina.

Gemma è entrata in studio felice, entusiasta. Ha raccontato della sua cena con Biagio, del fatto che lui sia salito a casa da lei con la scusa di vedere come stesse la piantina che la scorsa volta le ha regalato e una volta lì, si sono baciati appassionatamente. La Galgani ha parlato del cavaliere, come di un uomo focoso e passionale. Ci ha pensato Maria De Filippi però a smorzare l’entusiasmo della dama torinese.

E’ entrata prima Sabina e poi Maria ed entrambe, hanno raccontato di bei momenti vissuti con Biagio. In particolar modo Maria ha detto di averlo raggiunto in albergo e una volta lì, i baci passionali non sono di certo mancati. Gemma ha cominciato a cambiare umore e una volta arrivato Biagio, i problemi per la dama torinese si sono acuiti.

Biagio difatti ha confermato di essere stato molto bene con Maria e quando lei è andata via, ha dovuto fare una doccia fredda per calmarsi. Tutti i presenti sono rimasti sorpresi, e la stessa Gemma ha detto che anche a lei il cavaliere aveva detto questa cosa, aggiungendo: “Vado via altrimenti trema lo stabile“. Biagio ha confermato e così il discorso “hot“, ha preso il via.

Maria, sorridente, ha poi dichiarato che Biagio ha avuto un atteggiamento un po’ particolare, ma lei lo ha tenuto a bada e improvvisamente i due si sono ritrovati sul letto, senza però andare oltre. Non sono di certo mancate le battute di Tina. In chiusura Biagio ha ammesso di voler vedere Gemma in serata, per concludere un discorso con lei, la dama torinese ha accettato e ciò ha scatenato l’ira di Gianni Sperti, che le ha tuonato: “Non sei l’unica per lui, non ti lamentare poi e non venire qui a piangere se ti scarica“.