Ascolta questo articolo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la storica coppia del trono over di “Uomini e Donne“, nelle ultime settimane hanno riprovato per l’ennesima volta a riappacificarsi. Purtroppo le cose non stanno andando nel verso giusto, come dimostrato dall’ultima furente lite avvenuta proprio negli studi del dating show.

Questa lite tra l’altro è avvenuta proprio dopo la bella intervista rilasciata da Ida negli studi di Silvia Toffanin per il programma “Verissimo”, in cui la dama lancia delle dure accuse nei confronti di Riccardo: “Tu ti volevi solo far vedere. Al telefono mi hai detto non me ne frega un ca**o dei tuoi sentimenti. Tu due anni li dimentichi così? Questa cosa l’ho chiusa io”.

I dubbi da parte di Barbara De Santi

Tantissimi telespettatori, ma anche ex volti di “Uomini e Donne”, cominciano ad avere i primi dubbi sulla veridicità dei sentimenti da parte di Ida e Riccardo. Tra questi troviamo Barbara De Santi, ex volto della trasmissione che negli ultimi anni ha pubblicato il libro “Fare l’amore come una escort”.

Con una storia su Instagram Barbara De Santi ha ironizzato, prendendo spunto all’aiuto dato da Amplifon dati a Giovanna e Luciano dotando ad entrambi degli apparecchi acustici nuovi: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due. Sono un muto che parla ad un sordo“.

Successivamente, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”, l’ex dama ha condiviso i dubbi di una sua follower in merito a Ida e Riccardo: “Ida era a Verissimo (e già questa fa ridere!) e ha parlato della cena con Riccardo che è stata la causa dello scontro di ieri a UD. Era tutto un sorriso e le stelline agli occhi e ha dichiarato che lui ‘non è un amore ma un amore immenso!’ Bene, subito dopo hanno mandato in onda il video della lite (eufemismo) con Riccardo. Evidentemente l’intervista di ‘Verissimo’ è stata registrata prima della registrazione di UeD, ma la cena c’era già stata. Mi chiedo: ma tutta la rabbia che è esplosa a UeD, addirittura tremava come mai ho visto qualcuno tremare, dove l’aveva messa mentre chiacchierava con la cara Silvia?”.

Nei giorni scorsi nei riguardi di Ida è arrivato un attacco da parte della fidanzata del calciatore Sossio Aruta, l’ex dama Ursula Bennardo, in cui l’ha paragonata a Gemma Galgani, rivelando come entrambe dovrebbero farsi desiderare un po’ di più per capirci qualcosa.