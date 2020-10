U&D: bacio passionale per Gemma, Valentina Autiero in lacrime lascia lo studio

Venerdì 9 ottobre, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e grazie al portale “NewsUeD.com“, abbiamo la possibilità di conoscere in anteprima quanto accaduto. L’ibrido tra i due troni prosegue e la puntata ha preso il via con la presentazione di Giuseppe, un nuovo cavaliere che è approdato in trasmissione per conoscere nuove donne e cercare la sua anima gemella.

Si è poi passati al momento consueto: Gemma Galgani. Solito video riassuntivo della puntata precedente e poi via con lo sfogo post puntata. Una volta entrata in studio, la dama torinese ha come sempre discusso con Tina e poi si è concentrata sulla sua frequentazione con Biagio. La Galgani è uscita in esterna con il cavaliere e tra i due è scattato un bacio passionale.

La dama torinese però deve fare i conti con la dama Maria, anch’essa vicina a Biagio. Maria e il cavaliere sono usciti insieme e anche tra loro c’è stato un bacio che però hanno definito “soft“. Biagio ha ammesso di essere rimasto colpito sia da Maria che da Gemma, tanto che dopo averle incontrate ha avuto bisogno di una doccia fredda.

Capitolo Roberta. La dama è uscita con Michele. Tra i due le cose procedono bene, ma il cavaliere ha accettato di far scendere una nuova ragazza arrivata per lui. Michele decide di tenerla e nonostante Roberta ci resti male, prosegue la conoscenza con lui. Lucrezia non era presente e dunque di lei e Armando non si è parlato.

Caos in studio tra Valentina Autiero e Aurora. Quest’ultima ha attaccato la Autiero, in quanto la dama dopo aver trascorso un weekend insieme a Germano, ha postato le foto sui social. Valentina le ha risposto che si sono fidanzati e così è scoppiato il putiferio. La Autiro è scoppiata in lacrime perché vuole viversi la storia con Germano e il motivo per il quale ha postato le foto sui social è perché è felice di come prosegue la conoscenza.

Gianni Sperti e Armando hanno pesantemente attaccato Aurora, in quanto doveva essere Valentina a raccontare le cose e non la Tropea. Tutti contro Aurora, la quale lascia lo studio, così come la Autiero tra le lacrime. Successivamente entrambe sono rientrate e hanno continuato a discutere. Nicola è uscito con Veronica e tra loro le cose procedono bene.

Capitolo trono classico. Davide ha disertato l’esterna con Beatrice per uscire con Chiara. Beatrice ci è rimasta malissimo in quanto era il suo compleanno e ci teneva a trascorrerlo con il tronista, ma Davide ha preferito uscire con l’altra corteggiatrice. In studio, il tronista ha spiegato che ha cambiato idea dopo aver ricevuto dei messaggi tristi da parte di Chiara.

Beatrice era arrabbiatissima in puntata e così Davide le ha chiesto scusa, così come la stessa Chiara. Parte dei presenti davano ragione al tronista, ma Sophie è intervenuta dicendogli che almeno poteva farle recapitare qualcosa. Gianluca ha eliminato Camilla, mentre in esterna ha rubato un bacio a stampo a Gabriella.

Sophie invece continua ad essere presa da Nino. La tronista ha poi redarguito i suoi corteggiatori, colpevoli di uscire insieme e fare “Tik Tok”. Sophie ci ha tenuto a precisare che non le piace questo atteggiamento e che alla fine dovrà sceglierne solo uno. Nino ha poi lanciato una segnalazione su un suo rivale, ma questi si è difeso.