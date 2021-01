U&D, Aurora accusa pesantemente Gemma: "Sei ancora interessata al tuo ex"

Le puntate di “Uomini e Donne” si sa, sono sempre scoppiettanti e con i protagonisti del trono over non ci si annoia mai. Se Gemma Galgani è la protagonista indiscussa, altri personaggi molto interessanti gravitano intorno a lei. E se da un lato c’è chi l’accusa, dall’altro c’è chi invece la difende. In un modo o nell’altro, Gemma è sulla bocca di tutti.

Attualmente la dama è impegnata a leccarsi le ferite, dopo la delusione patita ad opera del cavaliere Maurizio Guerci, il quale ha deciso di chiudere la relazione con lei e del quale Gemma era visibilmente innamorata. La Galgani, oltre a Maurizio e agli attacchi di Tina, deve anche tenere testa al fronte Aurora Tropea. La dama, ha tirato in ballo il passato della sua collega, aggiungendo che sa molte cose della vita di Gemma in quanto amica di sua madre.

Aurora ha spesso parlato di un fidanzato che la Galgani avrebbe avuto a Fiuggi, lasciando intendere che qualcosa sotto ci sia ancora. Gemma, stanca delle insinuazioni della Tropea, ha deciso di avere un confronto con lei in puntata affrontandola a muso duro. La dama torinese ha dichiarato che non ha nulla da nascondere e per tale motivo, pronta a discuterne. Le due donne, si sono sedute al centro dello studio e ne hanno parlato, litigando.

Aurora ha affermato che la Galgani è ancora in contatto con il suo ex e che non l’avrebbe mai dimenticato, dato che ogni volta che chiamava sua madre, chiedeva sempre di lui. Gemma ha negato, ammettendo solo che si sono sentiti per gli auguri di Natale. L’uomo in questione, che nell’ultimo periodo è stato spesso tirato in ballo in trasmissione, è un architetto di Fiuggi.

La Galgani ha poi aggiunto che lei e il suo ex sono in ottimi rapporti e che la storia risale agli anni ’90. Ovviamente ciò ha scatenato la reazione dei presenti, dato che tutto appartiene ad un passato ormai remoto. La maggior parte ha creduto a Gemma, Gianni Sperti in primis. L’opinionista non nutre molta simpatia nei riguardi della Tropea.