U&D, ascolti registrati durante la prima settimana: il risultato è sorprendente

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è partita da una settimana e finalmente l’attesa è finita. Tutti attendevano il ritorno di Gemma e company, per comprendere l’evoluzione che le loro vicende, avevano subito durante l’estate. La Galgani era sparita dalla circolazione e si è poi scoperto il perché: ha fatto il lifting, con Nicola pare sia finita e un nuovo corteggiatore è già arrivato per lei.

Lo studio è stato completamente rinnovato e la fusione tra trono classico e over è stata confermata. Le norme anti Covid, sono rispettate e tra le vecchie conoscenze abbiamo ritrovato Armando, Valentina e Roberta, oltre alla confermatissima Gemma. Ma se l’attesa era tanta, come ha risposto il pubblico in questa prima settimana di messa in onda del talk show? Come sono andati gli ascolti?

Ricordiamo, che durante la scorsa stagione, soprattutto il trono over ha portato a casa picchi di share da prima serata e anche quest’anno non si è smentito, difatti ancora una volta è boom di ascolti. Almeno durante la prima settimana. La puntata di esordio, quella andata in onda lunedì 7 settembre è stata la più vista, totalizzando 2.790.000 spettatori, con il 22.66% di share.

La seconda puntata invece, che ha visto protagonista lo scontro infuocatissimo tra Pamela Barretta e Enzo Capo, ha ottenuto 2.631.000 spettatori con il 21.83% di share. Durante la terza puntata invece, l’apice lo hanno toccato Giovanna Abate e Sammy Hassan, i quali hanno attirato la curiosità di 2.737.000 spettatori, con il 22.59% di share.

La quarta puntata, quella di giovedì 10 settembre, ha confermato l’andamento e si è portata a casa il 21% di share, seguita dall’ultima puntata della settimana, che si è aggiudicata il 21.7%. Dunque, ancora una volta “Uomini e Donne” si è rivelato essere un programma vincente, così come azzeccata si è rivelata la mossa della De Filippi di accorpare i due troni.

Ricordiamo che durante la scorsa stagione, avevamo assistito ad un netto declino del trono classico e la scelta di fonderlo con gli over, dando vita ad un unico grande trono pare stia convincendo. Sicuramente, la possibilità di poter intrecciare le vicende di giovani e over alletta e soprattutto può creare dinamiche del tutto nuove e davvero interessanti. Insomma, ancora una volta Queen Mary ha fatto centro.