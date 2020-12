U&D, arriva una segnalazione da parte di Gemma Galgani: Tina Cipollari è una furia

A “Uomini e Donne” non si può mai star tranquilli. Una semplice puntata, ci mette poco a diventare teatro di accuse, scontri e reazioni infuocate. Ciò è proprio quello che è accaduto durante la messa in onda della puntata del 30 novembre. Sicuramente un personaggio che anche solo se apre bocca innesca la miccia, è Gemma Galgani. Proprio la dama torinese si è resa protagonista di un putiferio incredibile.

Andando con ordine, Gemma ad un certo punto della puntata, ha fatto una segnalazione che ha portato alla rissa. La Galgani è intervenuta puntando il dito contro le dame Maria e Sabina, ammettendo che in realtà si conoscono nella vita, perché Sabina andrebbe a fare dei massaggi da Maria e dunque sono complici. Gemma ha dichiarato di avere le prove di quanto asserito. Si tratterebbe di foto Instagram e tag del programma.

Maria e Sabina a loro volta hanno duramente reagito, inveendo contro la dama torinese e affermando fermamente che si è inventata tutto. Le due confermano di non conoscersi affatto. Maria De Filippi ha cercato di capirci qualcosa in più, dato che non sapeva nulla e soprattutto nemmeno che tipo di lavoro facesse Maria. Da quello che si è intuito, la dama sarebbe un’estetista massaggiatrice, ma Maria ha smentito anche questa cosa affermando di avere a che fare con importanti chirurghi estetici.

Anche Biagio è intervenuto, dichiarando di voler andare a fondo. La De Filippi ha chiesto a Gemma come facesse a sapere queste cose e la dama torinese le ha risposto che lo sa grazie ai social. Il putiferio si è creato, ma ciò che ha sorpreso è stata l’infuocata reazione di Tina Cipollari. L’opinionista ha iniziato ad inveire contro Gemma in maniera abbastanza colorita e le ha intimato di portare le prove in studio.

Tina ha tuonato alla sua nemica che in realtà vuole solo mettere zizzania perché è invidiosa. La Cipollari ha poi tuonato: “Maria va a prendere le prove altrimenti faccio una strage oggi. Redazione! Accompagnatela che deve prendere le prove. Portate qui un computer immediatamente!“. La Galgani non si è mai alzata dalla sedia per prendere le prove e a quel punto Tina è esplosa ancora una volta: “Falsa! Ipocrita! Bugiarda! Adesso ti prendi la responsabilità di tirare fuori le prove e di quello che dici. Falsa!“.