U&D, arriva un uomo di 45 anni per Gemma e viene censurato il nome di Barbara D’Urso

A “Uomini e Donne” si sa, ogni puntata è scoppiettante. I telespettatori sono sempre molto attenti alle dinamiche e a quanto accade in trasmissione e notano ogni minimo particolare. In questo periodo Gemma è impegnata a leccarsi le ferite dopo la fine della storia con Maurizio, una storia nella quale la dama torinese ci aveva creduto tanto, ma è poi finita in malo modo.

Guerci ha ribadito la sua volontà di chiudere definitivamente con la Galgani, Tina non ha perso occasione per attaccarla ferocemente, accusandola di essere la causa di tutti i suoi mali e un nuovo corteggiatore è venuto per conoscerla. L’uomo in questione si chiama Gianluca, ha 45 anni e viene dalla Sicilia. Prima di far entrare il cavaliere in studio, è stato mostrato un suo video di presentazione nel quale fa vedere la sua casa da le mille e una notte.

Gemma non è parsa molto entusiasta dell’uomo e per tale ragione è stata attaccata da Tina. Maria le ha fatto una domanda, ovvero se Gianluca le piacesse fisicamente e la Galgani ha fatto chiaramente intendere che non ne è attratta. A quel punto la Cipollari è esplosa, inveendo contro la dama e ricordandole che a 71 anni non può di certo pretendere Can Yaman.

Gianluca, sedutosi difronte a Gemma le ha detto che l’ha sempre seguita e che gli è sempre piaciuta. Il cavaliere le ha confessato che quando si è rifatta i denti lui era in Albania per lavoro e si è fermato un attimo in una chiesa e ha pregato per lei, E’ stato tirato in ballo l’argomento di Gemma e dell’intervento che subì ai denti quando partecipò al programma “Selfie- le cose cambiano”.

In questo frangente però è accaduta una cosa che non è passata inosservata ai telespettatori: è stato censurato il nome di Barbara D’Urso. Andando con ordine, nel citare la questione dei denti e il programma “Selfie- le cose cambiano”, Gianluca si è confuso e si è chiaramente compreso che abbia nominato la D’Urso come conduttrice della trasmissione e non Simona Ventura, reale presentatrice.

L’uomo ha citato Barbara, ma la sua voce è stata silenziata, censurando di fatto il nome della conduttrice campana e in molti se ne sono accorti leggendo il labiale del cavaliere. Ma non è finita qui, un altro fatto curioso è accaduto. Tra il momento andato in onda su Canale 5 e il video sulla questione, caricato poi sul sito ufficiale di “Uomini e Donne”, vi è una differenza.

In quest’ultimo caso, il momento in cui Gianluca pronuncia il nome della D’Urso è stato addirittura tagliato. Ovviamente il popolo del web è esploso e gli utenti hanno iniziato a sottolineare la cosa, caricando entrambi i video e facendo notare la differenza palese. In molti si sono domandati il perché di tutto ciò.

Nei corridoi di Mediaset, serpeggia la voce secondo la quale i rapporti tra Queen Mary e la D’Urso si siano raffreddati negli ultimi tempi e per tale motivo il nome di Barbarella potrebbe essere stato tagliato in una trasmissione della De Filippi. Non è da escludere però nemmeno il fatto che trattandosi di una gaffe da parte di Gianluca, dato che il programma all’epoca fu condotto dalla Ventura e non dalla D’Urso, abbiano semplicemente deciso di tagliare per tale motivo.

E’ pur vero però che qualora le cose fossero andate così, la De Filippi poteva semplicemente intervenire e correggere il suo ospite. Al momento però tutto tace, sia Maria De Filippi sia la sua redazione, non sono intervenuti per chiarire la faccenda, così come la stessa D’Urso non ha avuto una reazione pubblica. Che sia tutto un malinteso? Sicuramente ai telespettatori la cosa non è sfuggita e su Twitter la polemica è divampata, con tante congetture fatte.