U&D, arriva la versione vip in prima serata: Giulia De Lellis alla conduzione

“Uomini e Donne” è il talk show dei sentimenti più famoso della televisione italiana. La creatura di Maria De Filippi è in onda da più di 25 anni e grazie alla lungimiranza della conduttrice, la trasmissione è riuscita a rimanere a galla nonostante gli anni. Queen Mary si è adattata ai tempi e adesso che siamo in piena pandemia, la De Filippi ha addirittura unito i due troni.

In realtà l’esperimento si è poi rivelato vincente, diventando la norma. Il trono over soprattutto, nel tempo è riuscito a districarsi tra i giovani aitanti tronisti e le bellissime corteggiatrici e puntata dopo puntata, si è guadagnato lo scettro dello share. Infondo si sa, le liti trash piacciono e quando Tina e Gemma se ne dicono di ogni, i telespettatori davanti al televisore sono incollati.

E tra una certezza e l’altra, la De Filippi è pronta a portare sul piccolo schermo un nuovo esperimento: “Uomini e Donne” in versione vip. Dopo il “Grande Fratello Vip”, “Temptation Island vip”, l'”Isola dei famosi” e “Amici Celebrities”, anche “Uomini e Donne” è pronto ad aprire le porte ai personaggi famosi. E così coloro che appartengono al mondo dello spettacolo, sono pronti a cercare l’amore in tv.

Al momento si tratta di un’indiscrezione lanciata dal magazine “Tutto”. Il progetto via via sta prendendo sempre più piede e anche i vertici Mediaset se ne starebbero convincendo. Il programma dovrebbe andare in onda in prima serata, una volta a settimana, per due mesi circa. Il tempo di far si che il personaggio famoso sul trono faccia il suo percorso e scelga la persona che più gli piace.

“Uomini e Donne vip” in prima serata, non è però l’unica sorpresa. Chi sarà a condurre? Ebbene si è questa la seconda novità, non sarà Queen Mary a presentare il programma, bensì potrebbe esserci Giulia De Lellis. Le prime indiscrezioni la vorrebbero alla conduzione della trasmissione, anche se pare che si stia contendendo i famosi scalini, con Valeria Marini.

Che verrà promossa allora al ruolo di opinionista? Nulla è dato per certo, ma voci insistenti vogliono la De Lellis in un modo o nell’altro, nel cast. Insomma, gli ingredienti affinché un prodotto esplosivo e spumeggiante possa andare in onda, ci sono tutti e ancora una volta vedono lo zampino di Maria De Filippi, pronta a conquistare la prima serata di Canale 5 con la versione vip di “Uomini e Donne”. Non resta dunque che attendere, conferme e indiscrezioni ulteriori.