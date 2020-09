U&D, arriva la resa dei conti tra Nicola e Gemma. Quest’ultima tuona: "Ti facevi scrivere i messaggi da tua mamma"

Il 7 settembre è ripartito “Uomini e Donne”. Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, ha mostrato uno studio completamente rinnovato. L’ibrido tra trono classico e over è stato confermato e la necessità di uno spazio più grande, utile per contenere più protagonisti, miscelato alle regole anti Covid, ha restituito uno studio totalmente nuovo.

Se i mutamenti non sono di certo mancati, i protagonisti sono stati sempre gli stessi. D’altronde, formula che vince non si cambia. E così, se la prima parte della puntata è stata dedicata a Gemma e al suo di rinnovamento, difatti la dama torinese ha fatto la plastica facciale, la seconda parte invece ha avuto come protagonista la resa dei conti proprio tra la Galgani e Nicola Vivarelli.

Maria ha introdotto l’argomento, spiegando che Gemma e Nicola dopo la fine della trasmissione non si sono più visti. La dama torinese ha dichiarato che si sono solo sentiti e mentre lei voleva parlargli attraverso dei messaggi, lui preferiva non farlo. Ha raccontato che Sirius voleva che lei lo raggiungesse a Forte Dei Marmi, ma Gemma ha rifiutato.

La dama, ha percepito l’invito del suo giovane corteggiatore solo come un modo per esibirla. Lei avrebbe preferito una vacanza intima, semplice, loro due da soli. La De Filippi ha quindi ammesso che lui non sa della chirurgia plastica praticata da Gemma. A quel punto è entrato Nicola e lì è partito il faccia a faccia con la Galgani, non senza esclusione di colpi.

La dama è subito partita all’attacco, dichiarando che non le è piaciuto il fatto che Vivarelli abbia reso pubblica la cosa che non si sentissero più. Gemma ha poi fatto una rivelazione e rivolgendosi a Nicola, ha asserito: “Mi hai detto che dovevamo vederci perché tutta Italia ti aveva messo in crisi e ti domandavano perché non ci vedevamo e tu non ne potevi più“.

La Galgani ha poi toccato l’argomento dei messaggi, asserendo che ci sono stati momenti in cui Nicola ha scritto come un ragazzo della sua età, utilizzando termini del tipo: “Hei, come stai?” e poi un attimo dopo arrivavano messaggi perfetti e bellissimi. La dama, ha avuto il sentore che in realtà a scrivere non fosse Sirius, bensì sua mamma.

“Io sono convinta che tua madre scriva i messaggi al posto tuo“, ha tuonato la Galgani. Nicola si è difeso, asserendo che lui era disposto a vederla e che reputa offensivo il fatto che lei creda che sia la sua mamma a scrivere i messaggi. Anche la De Filippi ha rimarcato quanto fosse grave il fatto che Gemma pensasse che a parlare fosse la mamma di Nicola e non lui direttamente, ma la dama ha dichiarato che la madre era sempre presente e non poteva mai parlare da sola con lui.

Nicola si è detto contrariato e deluso, mentre Gemma ha proseguito sulla sua linea. Il giovane Vivarelli ha ammesso di essere infastidito perché a 26 anni è stato rifiutato da una donna di 70 e di solito invece, accade il contrario. Maria De Filippi ha infine chiesto ai due se volessero ballare, ma entrambi hanno rifiutato.