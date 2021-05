U&D, arriva il finale di stagione: la resa dei conti dei protagonisti

Arriva l’estate, la bella stagione, il caldo, la spiaggia, il sole e il mare. Con l’arrivo della stagione estiva volgono al termine anche tutti i programmi stagionali iniziati a settembre 2020. Una pausa estiva per ricaricare le pile e riprendere direttamente a settembre con la stagione televisiva 2021/2022.

Ovviamente si avvicina anche la fine del dating show più amato di sempre, quello di “Queen Mary”, ovvero “Uomini e Donne“. Con la fine del programma, bisogna ora tirare le somme; a breve infatti si assisteranno a una serie di scelte e conclusioni amorose da parte dei protagonisti dello show di Maria De Filippi.

La scelta dei protagonisti e la situazione di Gemma

A dire la verità, il programma si è già ben avviato alla conclusione, assistendo infatti, nelle scorse puntate, già alle prime scelte e conclusione da parte dei ragazzi dello show. Si è partiti infatti con la scelta di Giacomo Czerny ed anche con la fine della frequentazione di Ida Platano con Gabriele, la dama ha preferito stoppare sul nascere la storia, non credendoci abbastanza, nonostante la De Filippi avesse un po’ interpretato il ruolo di cupido.

Ovviamente, seppur manchino ancora poche puntate, non è detto che la Platano non posso concedersi una nuova avventura amorosa. Arriva il turno del trono Over, nella fattispecie di Gemma Galgani e della sua collega in amore, Isabella Ricci. Se inizialmente le due donne hanno avuto un atteggiamento distaccato, anche per i loro caratteri poco compatibili, sembra che adesso gli scontri si stiano facendo sempre più sentiti e aspri. Chissà cosa accadrà tra le due donne, ora che manca così poco alla fine del programma.

Ad attrarre ancora l’attenzione ci pensa anche Elisabetta Simone e la sua frequentazione con Luca Cenerelli. Ma c’è da dire che Luca più volte si avvicinato alla Simone, deludendola e allo stesso tempo illudendola, in maniera quasi sistematica. Alla fine infatti Elisabetta ha deciso di chiudere qui la frequentazione con Luca. Sembra dunque che ci siano ancora tanti punti da chiarire, prima di concludere la stagione. Per saperne di più a questo punto non resta che attendere la messa in onda dello show, in questi ultimi giorni.