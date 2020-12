U&D, Armando sbugiarda Nicola: "Scusa Valentina". La De Filippi: "Film di fantascienza"

Nelle ultime puntate di “Uomini e Donne” avevamo lasciato Valentina Dartavilla Lupi in una situazione alquanto pensante dopo che Maurizio Guerci aveva rivelato alcuni fatti omessi dalla dama durante alcune sue passate frequentazioni nel programma. Era stato fatto anche il nome di Nicola Mazzitelli, il cavaliere assente nell’ultimo periodo dopo essere stato contagiato dal Covid, e Valentina aveva ammesso di aver avuto rapporti intimi con lui tenuti nascosti alla redazione.

Sui social Mazzitelli aveva negato tutto e ribadito di non avere mai avuto rapporti intimi con Valentina, facendo di nuovo passare la dama come una donna “leggera”, così come aveva fatto tempo indietro a centro studio quando raccontavano la loro prima uscita. Le cose ora sembrano essere cambiate e a tirare fuori la verità ci ha pensato Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Armando chiede scusa a Valentina

Il cavaliere napoletano ha chiesto scusa a Valentina per averla fatta passare da bugiarda, dopo che Nicola lo aveva contattato e gli aveva chiesto di rivelare la verità in studio e cioè che l’intimità con la dama c’era stata. Una telefonata ricevuta, però, ha fatto aprire gli occhi a Incarnato e capire di essere stato usato da Nicola che così sarebbe potuto tornare in trasmissione: “Io ho usato te perché tu sei uno che parla in trasmissione e per far parlare di me in trasmissione ho utilizzato te”, queste le parole di Mazzitelli che hanno lasciato basito Armando.

Prende la parola anche Maria De Filippi che racconta ciò che le è stato riferito dalla redazione. In pratica, Nicola avrebbe chiesto a Valentina di mentire su ciò che era veramente accaduto tra loro, ma la dama messa alle strette ha ammesso invece la verità: “La cosa stupefacente è lui che insulta lei di essere leggera, sembra un film di fantascienza”.

Gianni Sperti – che definisce Nicola “marcio” – però precisa che Valentina gli ha retto il gioco, mentendo. Allora Maria prende le difese della dama e precisa che, pur sbagliando, si è comportata così perché Nicola le piaceva davvero tanto e – continua la De Filippi – quando si è presi da una persona, si possono fare anche simili stupidaggini. Al momento Mazzitelli non ha ancora replicato alla vicenda.