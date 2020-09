U&D, Armando Incarnato impegnato su alcuni set: Maria De Filippi interviene e stoppa Gianni Sperti

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 28 settembre è stata a dir poco scoppiettante. Come sempre la protagonista è stata Gemma, ma intorno alla dama torinese hanno gravitato tutta una serie di dinamiche che, hanno portato a liti accese e discussioni sopra le righe. Dallo scontro infuocato tra Tina e Gemma, fino alla lite tra Gianni e Aurora.

Ma non è tutto, anche Armando Incarnato è stato coinvolto nella faccenda. Nello specifico, il cavaliere è intervenuto per dire che ha origliato una conversazione di Paolo, corteggiatore di Gemma. I due, erano ognuno nel proprio camerino ma dato che i due erano comunicanti e le pareti sottilissime, Incarnato è incappato nel dialogo di Paolo e ha sentito che il cavaliere sarebbe in trasmissione solo per visibilità.

A quel punto è scoppiato il putiferio, con Armando che è quasi venuto alle mani con il cavaliere Simone, il quale gli ha urlato che è sempre in mezzo a tutte le situazioni, anche quelle che non gli riguardano. Ma non è tutto, anche Gianni Sperti è intervenuto e mentre Armando era fuori per sbollire la rabbia, Sperti ha dichiarato: “Parla Armando che si dice che sia qui per altro. Che è avvezzo alle trasmissioni televisive e ai set cinematografici“.

Maria De Filippi però è subito intervenuta e ha difeso Incarnato. Mentre Gianni parlava, Queen Mary lo ha interrotto dichiarando: “Che Armando avesse partecipato a Gomorra, lo sapevamo già e che adesso parteciperà ad un’altra serie televisiva, questo lo sappiamo. Armando a noi lo ha sempre detto. Il fatto delle serie televisive, Gianni non c’entra nulla“.

Dunque, gli animi si sono accesi e mentre Gianni ha tirato fuori la partecipazione di Armando ad alcune serie televisive, ci ha pensato Maria a stoppare il suo opinionista e ad affermare che lei e la sua redazione, sono sempre stati messi al corrente, dallo stesso Incarnato, della cosa. La puntata è poi proseguita, ma le liti e gli scontri non si sono di certo placati.