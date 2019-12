U&D, Armando contro Juan Luis: "Chatti con mia sorella, vergognati". La replica di Ciano

Nel corso dell’ultima puntata del dating show “Uomini e Donne” dedicata ai senior, dopo l’attacco subito dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, Armando Incarnato ha ricevuto anche un’altra frecciatina, cioè quella di Juan Luis che ha sottolineato il fatto che il cavaliere napoletano non ha da insegnare niente a nessuno.

Parole che hanno fatto andare su tutte le furie il napoletano, che senza tanti giri di parole è passato all’attacco, facendo delle clamorose rivelazioni sul corteggiatore di Gemma, cioè che Juan Luis avrebbe una serie rapporti epistolari, via chat, con diverse signore, tra le quali una di Firenze.

Le segnalazioni shock su Juan Luis

Armando ha detto di avere copia delle chat di Juan Luis sul suo telefonino, quindi il cavaliere napoletano ha dichiarato di poter provare sul momento le sue accuse. Incarnato poi ha chiosato dicendo che proprio nella chat con la signora di Firenze, Juan Luis si sarebbe spinto sino al punto di voler incontrare questa persona.

Juan Luis, ha incassato il colpo e ha replicato sempre allo stesso modo, cioè dicendo di non capire dove sta il problema. Ma sembra che tutti abbiano capito dove sta il problema, eccetto lui. Gemma è rimasta allibita da tutta questa querelle, ma soprattutto dalle rivelazioni fatte da Incarnato.

Le sensazioni di Gemma su Juan Luis si stanno davvero tramutando in dubbi. Il cavaliere è davvero interessato alla torinese? Il botta e risposta tra Armando e Juan Luis non è destinato a cessare. Infatti Incarnato lancia l’altra notizia bomba cioè quella che Ciano stia perfino chattando con la sorella di Armando: “Mandi messaggi anche a mia sorella che ha la metà dei tuoi anni, vergognati” tuona Armando contro Ciano, che nega ogni addebito dicendo che lui ha 5000 contatti su Facebook e quando può, risponde alle persone che gli scrivono. Insomma, per il venezuelano Armando è solo un millantatore.