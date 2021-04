U&D, aria di crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Momenti difficili e freddi; queste sono state le parole dell’ex dama di “Uomini e Donne“, Roberta Di Padua, parlando del suo rapporto sentimentale con il cavaliere di Taranto, Riccardo Guarnieri. E pensare che i due sembravano fatti l’uno per l’altra, tanto che i fan avevano anche notato un forte aumento delle storie di Guarnieri su Instagram, in cui veniva ripresa la coppia nel quotidiano e sembravano più innamorati che mai.

Da qualche settimana a questa parte però le cose sembrano cambiate; in una recente intervista della Di Padua concessa al Magazine di Uomini e Donne, la donna afferma che in effetti la coppia sta da qualche settimana attraversando un periodo di crisi sentimentale, in cui a regnare sembra essere la freddezza e la riflessione.

La crisi amorosa: il motivo spiegato da Roberta

Ovviamente l’ex dama non poteva esimersi dallo spiegare i motivi di questa improvvisa crisi sentimentale e pare che alla base di tutto vi siano una serie di incomprensioni tali da portare a dei fraintendimenti, fino a giungere una lite furiosa in cui la stessa Roberta ha affermato di essere esplosa.

La Di Padua approfondisce la questione affermando che qualche tempo fa aveva rivelato a Riccardo di essersi sentita con Armando Incarnato, il quale gli aveva chiesto di vedersi, ma la Di Padua rifiutò prontamente l’invito, affermando di provare dei sentimenti per Guarnieri.

Ancora Roberta, rivela tutto a Riccardo, invitandolo inoltre a non diffondere la notizia, evitando di rivelarlo alla produzione, in quanto avrebbe voluto che la fase della scelta fosse un momento puramente loro. Riccardo a quanto pare non esaudì i desideri della dama, dichiarando di aver confessato tutto alla redazione; a questo punto nasce la discussione tra i due.

La Di Padua continua, sottolineando che in realtà ora inizia ad avere una certa intolleranza ai difetti caratteriale del cavaliere e, allo stesso tempo, lo stesso Riccardo, in una recente intervista sul Magazine, afferma: “è venuta un po’ meno la tolleranza“. Chissà se i due protagonisti avranno modo di smussare gli spigoli caratteriali e riappacificarsi, non resta che attendere per scoprirlo.