U&D anticipazioni: volano secchi d’acqua tra Tina e Gemma, Guarnieri riceve un pacco da Ida

Nel giorno del 59esimo compleanno di Maria De Filippi, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Sabato 5 dicembre, i protagonisti del talk show dei sentimenti più famoso della televisione italiana, hanno ancora una volta creato dinamiche davvero interessanti. Come ormai consuetudine, le anticipazioni provengono dalle talpine de “Ilvicolodellenews“.

Per festeggiare Queen Mary, i tre tronisti le hanno portato dei fiori. Ovviamente Gemma Galgani è stata la protagonista della prima parte. Le immancabili liti con Tina sono state super trash, tanto che le due donne si sono tirate dietro a vicenda, secchiate d’acqua. La dama torinese e Maurizio continuano a frequentarsi e le cose tra loro sembra che vadano a gonfie e vele.

Lui ha accettato un invito di lei a cena a casa e una volta soli si sono scambiati baci passionali. Il cavaliere ha deciso di chiudere sul nascere la conoscenza con una dama e ha rifiutato tre donne arrivate per conoscerlo. Biagio ha portato in studio delle segnalazioni sulla presunta conoscenza pregressa tra Maria e Sabina, ma trattandosi solo di segnalazioni non supportate da prove, la cosa è stata priva di fondamenta.

Capitolo Riccardo Guarnieri. In studio è arrivato per lui un pacco e una lettera, il mittente ha un nome e un cognome: Ida Platano. All’interno del pacco vi era l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato e che lei adesso gli ha restituito. Si è molto discusso di questa cosa e del fatto che Ida abbia deciso solo adesso di restituirgli l’anello perché Riccardo è in trasmissione.

Guarnieri ha poi chiuso la frequentazione con Roberta, a causa dei problemi presentati nelle scorse puntate. Marianna è tornata in trasmissione per chiedere ad Armando di uscire ancora insieme una volta, me lui ha rifiutato. Con grande sorpresa, le cose tra Incarnato e Brunilde procedono bene, a differenza di Lucrezia la cui conoscenza si è arenata.

È poi arrivato il momento del trono classico, dove ampio spazio è stato dedicato a Davide e Sophie, i due troni che sono effettivamente decollati. Davide ha portato in esterna sia Beatrice che Chiara, la prima gli ha detto di essersi innamorata di lui, mentre la seconda lo ha portato a casa sua per fargli mangiare la torta preparata dalla mamma. Davide, si è detto sempre più confuso.

Sophie invece è uscita con Matteo e Giorgio. La tronista ha invitato Matteo a raggiungerla a casa sua e lui ha portato l’albero di natale che insieme hanno addobbato. Con Giorgio invece hanno mangiato qualcosa agli studi, ma la loro esterna è stata interrotta dall’arrivo di Antonio. Il corteggiatore ha chiesto alla tronista di poterle parlare in privato e dopo un momento di reticenza iniziale, Sophie ha mollato Giorgio ed è uscita fuori per parlare con Antonio.

Il corteggiatore le ha confessato di essersi innamorato di lei. Giorgio ha aspettato un po’ e poi è andato via. Ovviamente questo è stato argomento di discussione in puntata, ma lei ha litigato anche con Matteo. Il corteggiatore ha lamentato il fatto che la tronista in esterna gli arriva molto a differenza di quanto accade in studio. Lei si è arrabbiata e ad un certo punto ha pensato che lui volesse andare via, ma Matteo l’ha rassicurata e resterà.