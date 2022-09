U&D, anticipazioni: una coppia ritorna in studio e Roberta prende una decisione definitiva

Ascolta questo articolo

Arrivano puntuali alcune anticipazioni delle nuove registrazioni di “Uomini e Donne“. Grazie a Lorenzo Pugnaloni di Uominiedonneclassicoeover possiamo sapere in anticipo cosa sta succedendo tra i cavalieri e le dame in questa nuova edizione che il prossimo lunedì prenderà il via sempre su Canale 5 alle 14.45.

Come ormai siamo abituati da tempo, la puntata inizierà con Gemma Galgani, infatti la dama torinese riceverà la visita di un nuovo corteggiatore che provocherà le ire dell’opinionista Tina Cipollari. Garantite, quindi, anche in questa nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, i soliti siparietti tra le due donne. In questa occasione la Cipollari chiederà l’intervento anche di un medico, il motivo esatto lo sapremo con la messa in onda della puntata, anche se qualche idea già ce la siamo fatta.

Isabella e Fabio tornano in studio

La puntata per la Galgani non sarà quindi tanto facile e a complicarle ulteriormente le cose arriva in studio anche Isabella, la dama che nella scorsa edizione aveva avuto diversi scontri con Gemma. La Ricci arriva accompagnata dal neo marito Fabio Mantovani, la coppia infatti si è sposata il 28 maggio con una cerimonia civile, a Pescantina, in provincia di Verona. Un gradito ritorno per il pubblico che apprezza sempre chi si impegna seriamente in trasmissione per cercare l’amore.

Nuove liti tra Ida e Riccardo che sembrano non riuscire a trovare un equilibro per una civile convivenza in studio e come loro anche tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza sono volati stracci. Quest’ultimo, poi, ha deciso di interrompere la conoscenza con Roberta Di Padua.

La dama è tornata in trasmissione per rimettersi in gioco e cercare l’amore vero, dopo la rovinosa esperienza con Riccardo Guarnieri. I due hanno provato in tutti i modi a frequentarsi, fino ad arrivare alla consapevolezza di essere troppo diversi. La dama, comunque, decide di rimanere in studio per iniziare altre conoscenze, sperando che questa edizione le porti l’amore, quello vero.