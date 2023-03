U&D, anticipazioni: un addio inaspettato e il commento tagliente di Maria

Le nuove puntate di “Uomini e Donne” sono state registrate domenica 26 marzo e grazie al sito Isa&Chia e alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, arrivano le prime anticipazioni. Ultimamente l’attenzione del pubblico sembra essere stata catturata dalle vicende amorose di Silvio e Gemma ed allora come sta procedendo la loro conoscenza.

Avevamo lasciato la coppia decisa a trascorrere finalmente la loro prima notte di passione, dopo vari tentennamenti da parte della dama torinese, ma sembra che alla fine questo momento tra loro non ci sia stato ragione per cui il cavaliere ha deciso di abbandonare per sempre lo studio.

Gemma e Silvio chiudono e Armando abbandona lo studio

Gemma Galgani non ha voluto fare il passo perché non ha visto nei comportamenti di Silvio quell’amore che ormai insegue da anni ma che ancora le sfugge. Non sono mancate discussioni tra loro e alla fine Maria De Filippi ha riportato la pace e Silvio Venturato ha salutato tutti ed è uscito dallo studio, prima però lui e Gemma si sono scambiati un abbraccio di pace.

Arriva il momento di Armando Incarnato che fa sapere di aver già concluso la conoscenza con la ragazza arrivata per lui il giorno prima. Anche la dama che scende i gradini in puntata non è di suo gradimento e la liquida immediatamente. Decisione che ha infuocato gli animi degli opinionisti e dopo che Armando esce dallo studio, Gianni commenta: “Non ritengo giusto questo comportamento, chi è lui per uscire?“.

Maria allora interviene facendo intendere che per lei la presenza di Incarnato non è determinante e che lui ci sia o meno non fa molta differenza. La Cipollari è convinta che lui abbia una donna fuori e quando il cavaliere rientra viene tacciato di maleducazione da Sperti. Armando si giustifica dicendo che dopo aver ascoltato per ben tre volte una parola sul suo conto che non gli è per nulla piaciuta, ha deciso di uscire per fumare una sigaretta e calmarsi. Maria allora afferma di gradire di più una sua uscita, piuttosto che accese discussioni che possono poi diventare pesanti con il rischio di andare oltre la decenza, come già capitato in passato.

Un ritorno inaspettato anche quello di Riccardo Guarnieri, dopo l’assenza nelle registrazioni di sabato. Il cavaliere è tornato a sedersi nel parterre maschile e ha iniziato una nuova conoscenza con una dama arrivata per lui in puntata.