U&D anticipazioni, tutte le novità della stagione 2021/2022 e quando tornerà in onda

La stagione di “Uomini e Donne” è terminata da poco più di una settimana e già fervono i preparativi per la prossima. Inutile nascondere che i protagonisti del talk show dei sentimenti, mancano a tutti. Sintonizzarsi ogni giorno su Canale 5, alle 14.45, e lasciare che quella gabbia di matti invadesse la propria casa, era un rituale molto apprezzato.

Sapere che per i prossimi 3 mesi non ci saranno, dispiace e non poco. Niente paura, Tina e company sono pronti a tornare a settembre più carichi che mai. Formula che vince non si cambia, e allora ecco che ritroveremo il cuore pulsante di ogni cosa, Tina Cipollari, la dama più incoerente della storia, Gemma Galgani, l’opinionista più silenziosa di tutti, Tinì Cansino, colui che dice sempre ciò che pensa, Gianni Sperti.

Con ogni probabilità, anche Armando Incarnato e Isabella Ricci saranno riconfermati. Soprattutto quest’ultima ha iniziato a far si che l’impero della Galgani vacillasse e pertanto ha creato dinamiche interessanti, con Gemma che spesso ha perso il senno quando di mezzo c’era proprio Isabella. La redazione avrà un nuovo acquisto: Giacomo Czerny che pare abbia accettato la proposta della De Filippi.

L’incognita restano i nuovi tronisti. Si è molto vociferato in questi giorni di Matteo Ranieri. La scelta di Sophie Codegoni pare abbia sempre mantenuto i rapporti con la redazione e il suo è il nome più caldo. Il giovane ha fatto capire che al momento non cerca l’amore, ma mai dire mai e soprattutto nulla vieta che possa cambiare idea.

Ma quando tornerà effettivamente in onda “Uomini e Donne”? Con ogni probabilità i protagonisti torneranno in video i primi di settembre. Fino agli anni scorsi, la trasmissione riprendeva intorno al 13-14 settembre, ma quest’anno, esattamente come lo scorso, la De Filippi e Mediaset sono pronti a tornare tra il 6 e il 7.