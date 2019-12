U&D, anticipazioni trono classico: Veronica mette in discussione il suo trono e ammette di pensare ancora ad Alessandro

Durante l’ultima registrazione del trono classico di “Uomini e Donne” ne sono accadute delle belle, ma la notizia più clamorosa proviene dalla tronista Veronica Burchielli, la quale ha messo in discussione il suo trono perchè penserebbe ancora ad Alessandro Zarino. Grazie alle anticipazioni emerse su “Ilvicolodellenews” è possibile capire qualcosa in più in merito alla faccenda.

Il percorso tra Veronica e Alessandro, nel talk show dei sentimenti è stato molto intenso e tormentato. La loro conoscenza prende il via con Alessandro tronista e Veronica che lo corteggia. Tra i due nasce fin da subito un’intesa e un feeling speciale, che li porta ad essere sempre più vicini. Veronica inizialmente è stata contesa tra Alessandro e il suo collega di trono Giulio Raselli, ma la ragazza ha scelto il bel napoletano.

Il loro percorso però non si è concluso nel migliore dei modi, come una bella fiaba dal lieto fine, al contrario, Alessandro qualche settimana fa ha scelto improvvisamente e di fretta e furia. La sua scelta è ricaduta proprio su Veronica, ma la ragazza gli ha risposto no perchè non l’ha reputata una scelta sentita. Maria De Filippi non appena Alessandro è uscito dallo studio le ha offerto il trono e lei ha accettato.

In molti hanno pensato che dietro il gesto repentino di Alessandro, ci fosse un piano ordito ad hoc dalla redazione e dalla stessa conduttrice proprio per eliminare Zarino, reo di aver attaccato Giulio Raselli. Le piogge di critiche non si sono fatte attendere e in molti hanno puntato il dito proprio contro Veronica.

Adesso, grazie a “Ilvicolodellenews.it” sembrerebbe che Veronica ci abbia ripensato. Andando con ordine, durante la registrazione la Burchielli ha dichiarato che dopo aver detto no ad Alessandro si aspettava che lui scendesse a corteggiarla e il fatto che non l’abbia fatto l’ha turbata profondamente. E dato che lui non lo ha fatto, allora lo farà lei, andrà da lui per chiarire, perchè così si sente tronista solo al 70%.

Tutti iniziano a criticarla, Tina compresa. La accusano di volersi ripulire la faccia e la coscienza dopo che è stata attaccata duramente sul web, se veramente avesse voluto chiarire con Alessandro lo avrebbe fatto subito. Solo Daniela del pubblico difende Veronica, dicendo che non deve andar via perchè è la tronista più vera che ci sia mai stata nel programma.

Tra Tina e Veronica inizia una diatriba che culmina con la Cipollari che come sempre esce dallo studio, ma subito fa ritorno per chiedere che Veronica chiami nell’immediato Alessandro. Lei lo chiama ed esce fuori per parlarci, quando ritorna comunica che l’ex tronista non vuole tornare perchè non si fida più di lei e che se vuole parlare può raggiungerlo a Napoli.

Lei si sente in difficoltà non sapendo cosa fare e Maria le dice che può andare a Napoli e una telecamera la seguirà. Sostanzialmente non lascia il trono e non si sa cosa abbia deciso di fare, anche se qualche segnale sospetto, che abbia deciso di raggiungere Alessandro, negli ultimi giorni sul web è emerso. Non resta che attendere la nuova registrazione del trono classico per comprendere come si è evoluta la faccenda.