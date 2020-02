U&D anticipazioni trono classico: Giulio e Giulia ospiti. Giovanna non la prende bene, ma Raselli si scusa con lei

Il giorno 13 febbraio, una nuova puntata del trono classico di “Uomini e Donne” è stata registrata e grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima ciò che è accaduto. Se a tenere banco è stata l’ospitata di Alfonso Signorini, che ha interrogato Alessandro Graziani – promosso come corteggiatore di Sara e Giovanna – sul suo rapporto con Serena Enardu, non è da sottovalutare la presenza di Giulio Raselli e Giulia D’Urso come ospiti in studio.

La tronista Giovanna Abate non ha preso bene la loro presenza, tanto che all’annuncio di Maria De Filippi che un ragazzo che le piaceva era ospite in studio, la tronista ha fatto le sue solite faccine. Prima di farli entrare Maria ha mandato in onda un filmato riassuntivo del percorso di Giulio e Giulia, fino alla scelta e una volta entrati in studio, Giovanna li ha accolti con la frase: “Ciao cari“.

I tre ragazzi si sono salutati con il classico bacio sulla guancia e mentre Raselli e la sua fidanzata salutavano Gianni, la Abate si è rivolta a Maria e ironica ha chiosato: “Il saluto più falso della storia“. Una volta accomodati, Giulio ha preso la parola e rivolgendosi a Giovanna le ha chiesto scusa per come l’ha trattata e come si è comportato il giorno della scelta.

Dichiara che a casa si è visto più di una volta e ha capito che quello non era l’atteggiamento giusto da riservarle, la Abate accetta le scuse ma rimane ferma sulla sua posizione, ovvero: se tornasse indietro rifarebbe tutto ciò che ha fatto e detto. Si passa poi alla vita di coppia tra Giulio e Giulia e i due fidanzati dichiarano che da quando si sono scelti non si sono mai lasciati.

Subito sono andati a convivere nel paese di Giulio e dopo un viaggio in Puglia per conoscere i genitori di lei, sono saliti su a Bergamo da lui e lì si sono trasferiti in pianta stabile, in un appartamento a 400mt di distanza da dove prima abitava Raselli. E’ intervenuto Gianni, il quale ha ironizzato sul fatto che la coppia abbia subito deciso di andare a convivere.

Tina lo ha attaccato riportando l’esempio di Lorenzo e Claudia, anche loro sono andati a convivere subito dopo la scelta. Gianni è fermo sulla sua posizione, asserendo che la situazione non è paragonabile e lo scontro trash con la Cipollari è inevitabile. Ciò è quanto accaduto, per ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda della puntata.