U&D, anticipazioni: Tina tira un secchio pieno d’acqua in testa a Gemma

La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ormai dura da dieci anni, e tra le due sembra ormai diffiche possa esserci una tregua. Negli ultimi anni abbiamo assistito a degli scontri di ogni tipo, ove non sono mancati momenti di forte trash e anche di cattivo gusto, da parte delle dirette interessate.

E anche nelle ultime registrazioni ci sono stati degli scontri molto forti da parte di Tina e Gemma. Partendo dall’inizio però al centro dell’attenzione si trova l’addio forzato di Joele Milan, cacciato da Maria De Filippi. La conduttrice, insieme alla redazione, ha scoperto che Joele, durante un ballo con Ilaria, credendo di non poter essere ascoltato da nessuno, le ha fatto sapere che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social. Lei avrebbe dovuto ricambiare, così potevano sentirsi di nascosto su Instagram.

Il regolamento, a differenza dei cavalieri e delle dame, vieta espressamente l’uso dei social da parte dei tronisti, e proprio per questo motivo Joele ha dovuto abbandonare il programma. Come riportato dal “Il vicolo delle News” al momento nessuno è stato scelto per prendere il suo posto.

L’ultimo gesto di Tina nei confronti di Gemma

Secondo la pagina Instagram “Uominiedonnetronoclassicoeover”, e riportata dal sito “Gossip e Tv“, Tina Cipollari ha tirato un secchio d’acqua in testa nei confronti della sua rivale storica. I motivi dietro a questo gesto non vengono spiegati, ma quasi sicuramente la vamp bionda non avrà apprezzato alcune sue dichiarazioni fatte negli studi di Canale 5.

Per il pubblico di “Uomini e Donne” il gesto di Tina non sorpende, dal momento che lo ha ripetuto più volte nel corso delle edizioni. A quanto pare però l’opinionista, nonostante le critiche ricevute in passato soprattutto sui social network, ha voluto ripetere il suo gesto mostrando tutta la sua antipatia nei riguardi della dama di Torino.