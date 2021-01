U&D anticipazioni: tanti auguri Gemma. Per il compleanno della dama arrivano fiori e torta da chi non ti aspetti

Il giorno 19 gennaio una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. La fonte come sempre, sono le talpine de “Ilvicolodellenews” e grazie a loro è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Ampio spazio in apertura, come ormai è consuetudine, è stato dedicato a Gemma e alle sue beghe amorose.

La Galgani ha compiuto gli anni e così ha ricevuto alcuni presenti, come fiori e torta, da chi proprio non ci si aspetta. Ad omaggiare la dama torinese con la torta, ci ha pensato niente poco di meno che la sua nemica storica, Tina Cipollari. L’opinionista ha fatto entrare in studio una torta con al centro tre mummie. A regalarle i fiori invece ci ha pensato Maurizio Guerci.

Il cavaliere ha voluto fare gli auguri alla dama, porgendole un mazzo di fiori. La Galgani ha però ammesso che le sono arrivate alcune segnalazioni che testimoniano il fatto che Maurizio l’ha lasciata per un’altra donna e che appena potrà, tirerà fuori le prove. Anche l’altro Maurizio le ha regalato dei fiori. Per la dama torinese è poi arrivato un terzo Maurizio, il quale le ha letto una poesia.

Gemma ha deciso di tenerlo e Tina ne è rimasta sgomenta. La Galgani ha poi chiuso con il giovane Gianluca, in quanto in settimana si sono sentiti e pare che lui le abbia detto che è sempre alla ricerca di persone sbagliate, in modo da fare teatrini e rimanere così al centro dello studio. Il giovane stava per andare via, quando la De Filippi ha chiesto a Tina se poteva rimanere e la Cipollari ha detto si.

E’ stata poi la volta di Riccardo e Roberta. I due, dopo aver litigato perché lei gli aveva fatto alcune domande su Ida, hanno dormito nello stesso albergo ma in camere separate. Il mattino seguente lei ha cercato di far pace, ma lui è stato inamovibile e per tale ragione non si sono sentiti tutta la settimana. In puntata hanno deciso di chiudere definitivamente perché litigano troppo.

Gianni e Tina hanno accusato Guarnieri di utilizzare sempre lo stesso copione ed esattamente così come faceva con Ida, anche con Roberta fa sempre il permaloso per poi uscire pulito dalle situazioni e addossare tutta la colpa alle donne che frequenta. Prima di parlare di Armando Incarnato, un nuovo scontro tra lui e Aurora è andato in scena.

Si è poi passati al percorso del cavaliere. Lui è sempre preso da Nicole, ma lei è uscita anche con Carlo. La dama ha ammesso che anagraficamente si sente più vicina a Carlo, ma Incarnato non ci sta dato ciò che è accaduto tra loro. Ciò provoca la reazione veemente di Tina e Gianni, i quali hanno iniziato ad attaccare Armando.

I due opinionisti sono convinti che lui non dica tutta la verità, dato che è avvezzo a comportarsi così avendolo già fatto in passato e dunque che tra lui e la dama ci sia stato qualcosa di fisico. I due invece hanno ammesso che si sono scambiati solo baci e coccole. Incarnato si è poi arrabbiato con Maurizio, dato che lui ha chiesto il numero a Nicole e Armando non si capacita di come abbia potuto fare una cosa del genere dopo essere stato a letto con Gemma.

Capitolo trono classico. Davide è apparso ancora confuso e per tale ragione lontano da una scelta. Il tronista ha passato una giornata intera a Roma insieme a Beatrice e i due sono stati benissimo. Lei gli ha fatto conoscere la nonna attraverso una videochiamata e diverse parole importanti sono volate. Chiara, che in precedenza aveva discusso col tronista è apparsa molto triste e risentita.

Lui le ha detto che ha intenzione di trascorrere una giornata anche con lei per capire meglio e arrivare finalmente ad una scelta. Sophie invece è andata a riprendersi Giorgio. Si è partiti dall’esterna con Matteo che è stata la prima in cui il corteggiatore si è realmente aperto e le ha confessato i suoi sentimenti. I due si sono poi baciati a telecamere spente, ma il gesto è stato subito sminuito dalla tronista.

Difatti la Codegoni ha ammesso di aver pensato molto anche a Giorgio e quando il corteggiatore ha messo piede in studio ha chiesto alla giovane di fare subito un’esterna per chiarirsi, lei ha accettato e ha lasciato Matteo da solo e di sasso. Matteo a quel punto ha capito di non essere il solo nel percorso e che anche Giorgio piace molto a Sophie.