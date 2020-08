U&D, anticipazioni seconda registrazione: Gemma ancora protagonista. Sono state presentate le nuove troniste

Nemmeno il tempo di rifarsi trucco e parrucco che subito si è ripartiti. Ebbene si, venerdì 28 agosto una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Dopo quanto accaduto il giorno prima, ovvero giovedì 27 agosto, con la registrazione della prima puntata, ecco che tutti i protagonisti sono ritornati in studio. D’altronde Maria De Filippi ha deciso di anticipare la messa in onda del talk show a lunedì 7 settembre e dunque, c’è bisogno di materiale.

Come sempre, le immancabili talpine de “Ilvicolodellenews” hanno fornito in anteprima quanto accaduto durante la registrazione. Gemma è stata la protagonista assoluta. Tutta la prima parte, come ormai è da consuetudine, è stata dedicata a lei e ad un nuovo scontro con Nicola. Dapprima è stata mostrata l’esterna che la Galgani ha fatto nel parcheggio con il nuovo corteggiatore che è arrivato per lei, e poi ha litigato con Vivarelli.

In studio tutti hanno attaccato Nicola con le solite accuse: non era interessato alla dama torinese, ma solo alla notorietà. Pamela non era presente in studio, ma comunque si è parlato di lei. Armando ha attaccato Enzo per i suoi comportamenti, anche Gianni si è schierato in difesa della Barretta, mentre Tina ha continuato ad attaccarla, esattamente come la scorsa volta, nonostante Pamela non fosse presente.

L’ibrido tra trono classico e over, lo è diventato anche nelle conoscenze e difatti Armando ha chiesto e ottenuto il numero di una delle corteggiatrici. Quando però i due dovevano uscire, lei ha preferito vedersi con le amiche e gli ha dato buca, per questo ne è nata una discussione. Enzo ha chiesto il numero a Valentina, ma la Autiero lo ha rifiutato perché non vuole essere messa in mezzo ai suoi casini con Pamela.

Si è poi passati ai tronisti e in particolare sono state presentate le donne. La prima tronista è Sophie, ha 18 anni, ha avuto una storia lunga 6 mesi è stata tradita e per questo non si fida più degli uomini. La giovanissima ragazza, ha dichiarato che nella vita ha fatto le sue esperienze, non le è mai mancato nulla tantomeno l’affetto dei suoi genitori nonostante siano separati.

Sua madre è la sua migliore amica, mentre suo padre è il miglior compagno d’avventura, difatti i due spesso viaggiano insieme. Sophie fa la modella per Chiara Ferragni, nel suo showroom di Milano, ma sogna di lavorare nello studio dentistico di famiglia. L’altra tronista invece è Jessica, ha 29 anni, vive a Roma e ha un bambino di 5 anni. Jessica ha un passato complicato. E’ andata via di casa giovanissima, con pochi euro in tasca e dormendo le prime notti in stazione.

Fa la tatuatrice, ma da poco ha iniziato a lavorare alle poste. Odiava suo padre al punto di volerlo vedere soffrire, ma adesso lui sta recuperando facendo il bravo nonno con il bambino. Jessica ha ammesso che vorrebbe qualcuno a casa ad aspettarla quando torna la sera dal lavoro, perché al momento a farlo c’è solo suo figlio.

Insomma una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e manca poco più di una settimana per vedere cosa è accaduto. Nel mentre, durante la registrazione del 28 agosto, ancora una volta erano assenti Ida e Riccardo e tutti i protagonsiti di “Temptation Island”, così come le coppie formatesi la scorsa stagione. Dunque non vi sono stati ospiti.