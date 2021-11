U&D, anticipazioni: scontro tra Ida e Diego. Le scene tagliate: "Troppo forti per essere mostrate"

Grazie a “Il Vicolo delle News” arrivano altre anticipazioni della nuova registrazione di “Uomini e Donne” che vedrà protagonisti Ida Platano e Diego Tavani. Avevamo lasciato i due decisi a non uscire insieme dal programma, con grande sorpresa di tutti, ora vediamo cosa è successo appena finita la scorsa registrazione.

Nel video mandato in onda vediamo che, appena conclusa la puntata, Diego e Ida hanno un confronto e il cavaliere appare molto provato per ciò che è accaduto in studio, tanto che ad un certo punto cede alle lacrime. Ida allora gli chiede di ripensarci e sembra che Diego sia disposto a tornare sui suoi passi, ma alla fine concordano che ci penseranno su.

Lite tra Ida, Diego e Tina Cipollari

Tornati in studio tra loro inizia una discussione animata, Tavani racconta che durante la settimana non si sono sentiti molto, e ad un certo punto Ida ha smesso di rispondere ai suoi messaggi. La Platano si giustifica dicendo che non era rimasto nulla da dire e lui controbatte che almeno poteva rispondere quando lui le ha chiesto come stesse suo figlio. Ida si irrigidisce e gli chiede di non tirare in ballo il figlio.

Come sempre, arriva il momento che Armando Incarnato entra a gamba tesa nella questione e dà del falso e bugiardo a Diego. Della stessa opinione è anche l’opinionista Tina Cipollari che si spinge oltre con offese pesanti del tipo “farabutto” e peggio ancora. Da lì inizia una lite davvero forte, tanto che Diego chiede a Maria De Filippi di tagliare la scena per non farla vedere al figlio che sicuramente la prenderebbe male.

La Platano decide di uscire dal programma perché si è resa conto che non riesce a trovare nessuno in grado di starle accanto. Diego invece si siede e quando gli fanno notare che anche lui dovrebbe uscire con Ida, visto che si è dichiarato innamorato di lei, si alza e dichiara di voler seguire la dama fuori. Maria sottolinea che Ida vuole uscire sola, una volta fuori poi decideranno il da farsi.